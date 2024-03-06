3400 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - بلغ الحمل الكهربائي الأقصى، يوم أمس الثلاثاء، 3400 ميغا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة في شهر آب الماضي، وبلغ 4220 ميغا واط.

--(بترا)

م ف/أ م/ب ط

06/03/2024 08:53:57