خبير أممي يدعو إلى وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل لحماية سكان غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 6 آذار (بترا) - قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، يوم أمس تقريره الى مجلس حقوق الانسان بدعوته إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، والتي "يتم استخدامها لتدمير المساكن وتهجير السكان في غزة".

وأضاف راجاجوبال "إن عمليات نقل الأسلحة تنطوي على خطر التواطؤ في الانتهاكات المنهجية للحق في السكن الملائم، والتي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".

ووصف المقرر الأممي حجم وشدة الدمار في غزة بأنه "أسوأ بكثير مما حدث في دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية"، مضيفا إن الأزمة الحالية في غزة "تصدم ضمير الإنسانية" حيث تعرض منذ 7 تشرين الأول، أكثر من 70 بالمئة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 بالمئة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع.

يُذكر أن مدينتي دريسدن وروتردام الأوروبيتين قد تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين.

واضاف راجاجوبال أن أكثر من مليون شخص مكتظون في رفح، ويفتقرون بشدة إلى المأوى الملائم خلال فصل الشتاء، ويواجهون المجاعة والمرض لافتا "كل ما يجعل السكن "ملائما - الوصول إلى الخدمات أو الوظائف أو المدارس والأماكن الدينية، والجامعات والمستشفيات – كلها سويت بالأرض".

-- (بترا)

م د/ب ط

06/03/2024 08:17:42