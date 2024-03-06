74.8 مليون دينار ايرادات دار الدواء العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 اذار (بترا) - ارتفعت ايرادات شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار الى 74.8 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع مبيعات عام 2022 والبالغة انذاك 60.3 مليون دينار.
وحققت الشركة ارتفاعا في الارباح التشغيلية الى 29.3 مليون دينار مقارنة مع 24.5 مليون دينار، وفق ما رصدته وكالة الانباء الاردنية (بترا).
وبلغت ارباح الشركة قبل الضريبة نحو 2.6 مليون دينار مقارنة مع ما حقققته الشركة عام 2022 من أرباح والبالغة2.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي ارباح الشركة بعد الضريبة نحو 3.17 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع ارباح بلغت 2.2 مليون دينار عن عام 2022.
وحققت الشركة عام 2023 ارتفاعا في الارباح بالمقارنة مع العام الماضي 2022 حيث كان السبب الرئيسي هو الزيادة في صافي المبيعات بنسبة 24.1 بالمئة مما كان له اضافة على اجمالي الربح لهذا العام بمبلغ 4.8 مليون دينار.
وبلغ حجم رأس المال العامل لهذا العام 8,422 مليون دينار بالمقارنة مع عام 2022 بمبلغ 7,077مليون دينار.
-- (بترا)
رش/ب ط
06/03/2024 07:36:43
MENAFN06032024000117011021ID1107941590
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