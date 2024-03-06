انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 700 نقطة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 700 نقطة
التاريخ
3/6/2024 4:42:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 6 آذار (بترا) - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، اكثر من 700 نقطة مجتمعة فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78.16 دولار للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء 404 نقاط، اي بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 38585 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 267 نقطة، أي بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى 15939 نقطة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة، أي بنسة 1 بالمئة، ليصل إلى 5078 نقطة.
--(بترا)
م د/ب ط
06/03/2024 07:32:07
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