انخفاض ارباح اسمنت الشمالية قبل الضريبة الى 5.1 مليون دينار العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 اذار (بترا) - انخفضت أرباح شركة اسمنت الشمالية قبل الضريبة الى نحو 5.1 مليون دينار مقارنة مع ما حقققته الشركة عام 2022 من ارباح والبالغة 7.8 مليون دينار، وفق ما رصدته وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وبلغ صافي ارباح الشركة بعد الضريبة نحو 4 ملايين دينار العام الماضي مقارنة مع ارباح بلغت 6.2 مليون دينار عن عام 2022، بربحية للسـهم الواحد بلغت (دينـار أردني/سـهم 0.073 ) في العام الماضي مقارنـة بربحيـةعام 2022 للسـهم والتي بلغت (دينـار أردني/سـهم 0.114).

وارتفعت مبيعات الشركة الى ما قيمته 58.2 مليون دينار عن اعمالها العام الماضي مقارنة مع نحو46 مليون دينار عام 2022، بربح تشغيلي وصل الى 4.5 مليون دينار.

وانخفض مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للشركة للعام الماضي الى 108.7 مليون دينار مقارنة مع 109.4 مليون دينار عام 2022.

ويذكر ان راس مال الشركة يبلغ 55 مليون دينار.

-- (بترا)

رش/ب ط

06/03/2024 07:29:44