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غادة عبد الرازق منهمكة بـ صيد العقارب في رمضان

3/6/2024 4:39:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في دراما اجتماعية مثيرة بعنوان "صيد العقارب"، يندرج الصراع الاجتماعي تحت إشراف عايدة، التي تقود تصفية حسابات بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

هذا العمل من تأليف د. باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ويجمع نخبة من الممثلين البارعين مثل غادة عبد الرازق، رياض الخولي، محمد علاء، ويعرض على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان.


تتناول الحكاية بدايتها بمقتل شقيق عايدة، مما يفجر توترًا في العلاقات الزوجية ويحوّل الصداقات الطويلة إلى عداوات لا تنتهي بين عائلتين شكلتا تاريخًا مشتركًا. هل يمكن للأحداث الصغيرة تهديد كيانًا ضخمًا؟


توضح غادة عبد الرازق أنهم كانوا يبحثون عن عمل درامي يعكس حياة الأسر المصرية والعربية بشكل عام. تعبر عن اعتزازها بالعمل، مشيرة إلى أنها تتوقع تأثير إيجابي للعمل على الجمهور، خاصةً الجيل الجديد الذي يتعرف من خلاله على هذا النوع من الأعمال المميزة.


وتتحدث عن شخصية عايدة، التي وصفتها بأنها فتاة متمردة على الحياة، تعمل كطبيبة تصطاد العقارب وتستخرج السم منها لتصديره إلى الخارج. يتغير كل شيء فجأة، حيث تجد نفسها في وسط صراع عنيف يكشف الوجه الآخر لعلاقاتها.


من ناحيته، يوضح الكاتب باهر دويدار أن عنوان المسلسل يعكس مهنة البطلة ولديه معنى مزدوج يرتبط بصراعها مع العقارب وأعدائها. يشدد على أن الصراع يمتد بين عائلتين، وتظهر خلفيات وأسرار معقدة بمرور الوقت.


من جهته يشير المخرج أحمد حسن إلى أن هذا التعاون مع غادة عبد الرازق يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لدورها الفريد في العمل. يعبر عن سعادته بتنوع أماكن التصوير، مؤكدًا على أن المسلسل يقدم شخصيات غنية وغير نمطية.
يضم المسلسل، إلى جانب غادة عبد الرازق، نخبة من الممثلين الاستثنائيين، ويتطلع الجمهور إلى تجربة درامية مثيرة خلال شهر رمضان.

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