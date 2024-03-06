Wednesday, 06 March 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سنلتقي في أغسطس.. رواية لماركيز تبصر النور قريباً

3/6/2024 4:39:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تصدر في 13 آذار/مارس الجاري، رواية جديدة للكاتب الكولومبي الراحل غابريال غارسيا ماركيز (1927-2014) بعد 10 سنوات على وفاته.

وقال أحد أبناء ماركيز، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، في تصريحات صحفية: "هذه الرواية هي ثمرة الجهد الأخير الذي بذله والدي للاستمرار في الكتابة، رغم الظروف الصحية التي كان قد بدأ يعاني منها".


وأضاف: "لدى قراءة المخطوط مرة أخرى بعد 10 سنوات تقريباً على وفاة والدي، اكتشفنا أن النص يزخر بالعديد من المزايا التي تستدرج القارئ إلى التمتع بأبرز ما في أعماله: قدرته على الإبداع، ولغته الشعرية، وسرديته الأخّاذة، ومعرفته العميقة بمكامن النفس البشرية، والتصاقه بما عاشه من تجارب، وبخاصة في الحب الذي ربما هو المحور الأساس والمحرك الأول لكل أعماله".


وستصدر الرواية التي تحمل عنوان "En Agosto nos vemos" بالإسبانية، مترجمةً إلى عدة لغات، من بينها الفرنسية عن دار "غراسي"، والإنجليزية عن دار "راندوم هاوس".


ووفقاً لمعهد "سرفانتس"، فإن ماركيز أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متقدماً على التشيلية إيزابيل الليندي والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.

MENAFN06032024000072011014ID1107941557

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث