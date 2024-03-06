سنلتقي في أغسطس.. رواية لماركيز تبصر النور قريباً

وقال أحد أبناء ماركيز، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، في تصريحات صحفية: "هذه الرواية هي ثمرة الجهد الأخير الذي بذله والدي للاستمرار في الكتابة، رغم الظروف الصحية التي كان قد بدأ يعاني منها".



وأضاف: "لدى قراءة المخطوط مرة أخرى بعد 10 سنوات تقريباً على وفاة والدي، اكتشفنا أن النص يزخر بالعديد من المزايا التي تستدرج القارئ إلى التمتع بأبرز ما في أعماله: قدرته على الإبداع، ولغته الشعرية، وسرديته الأخّاذة، ومعرفته العميقة بمكامن النفس البشرية، والتصاقه بما عاشه من تجارب، وبخاصة في الحب الذي ربما هو المحور الأساس والمحرك الأول لكل أعماله".



وستصدر الرواية التي تحمل عنوان "En Agosto nos vemos" بالإسبانية، مترجمةً إلى عدة لغات، من بينها الفرنسية عن دار "غراسي"، والإنجليزية عن دار "راندوم هاوس".



ووفقاً لمعهد "سرفانتس"، فإن ماركيز أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متقدماً على التشيلية إيزابيل الليندي والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.