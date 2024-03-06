Wednesday, 06 March 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وباردة نسبيا حتى السبت

3/6/2024 4:39:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء يضعف الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.


ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء السبت، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 5 وفي مرتفعات الشراة 17 - 6، وفي مناطق البادية 20 - 7، وفي مناطق السهول 18 - 8، وفي الأغوار الشمالية 25 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 26 - 14، وفي خليج العقبة 28 - 15 درجة مئوية.- (بترا)

MENAFN06032024000072011014ID1107941554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث