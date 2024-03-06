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أبو حماد: قرار منح رخصة استيراد البطيخ لشركة واحدة غير عادل

3/6/2024 4:39:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات اتّهم نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، وزارة الزراعة بالتعدي على حقوق التجار والإضرار بالمصلحة العامة من خلال منح رخصة استيراد البطيخ للشركة للشركة الأردنية الفلسطينية فقط.
وأوضح أبو حماد في حديث لـ"الغد"، أنه لا يجوز منح أي امتيازات لشركة دون أخرى، وأن السماح باستيراد أي صنف يتم الاتفاق عليه مع النقابة لتحديد موعد منح رخص الاستيراد وتحديد متى يسمح بدخولها للأسواق المحلية.
وأشار أبو حماد إلى أن التجار تواصلوا مع وزارة الزراعة قبل أسبوعين بطلب استيراد البطيخ، لكن تم رفض طلبهم بداعي وجود منتج محلي على وشك النضوج، بينما تم السماح للشركة المذكورة بالاستيراد في هذا التوقيت غير المناسب.

من جانبها كانت وزارة الزراعة قد قالت لـ"الغد" حول الموضوع، إنها منحت رخص استيراد لـ 100 طن من البطيخ من دولة خليجية مجاورة، وإن موسم البطيخ في منطقة الأغوار يبدأ في العشرين من شهر آذار الحالي، وأن هناك فجوة في السوق، وأن الكمية التي تم استيرادها قليلة، وأن الدولة التي تم الاستيراد منها تربطنا بها علاقات تبادل تجاري.

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