اللجنة الدولية للإغاثة تحث على اتخاذ إجراءات لمواجهة انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل



جاءت الفعالية لبحث وابراز الفجوة الجندرية الكبيرة التي تواجهها النساء في سوق العمل، وتناول الأسباب المتعددة التي أدت إلى أن يكون للأردن ثالث أدنى معدل لمشاركة النساء في سوق العمل في العالم، والذي يبلغ 14.7٪.



في كلمتها الافتتاحية، قالت نيفيديتا مونجا، مديرة مكتب اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن "في الوقت الذي نرحب فيه بالمبادرات الحكومية والتقدم الذي أحرزته في الجانب التشريعي الا اننا ما زلنا امام طريق طويل للتقليل من الفجوة ما بين الجنسين في الأردن."



"يمكننا العمل سوياً كحكومة ومؤسسات مجتمع مدني وشركاء دوليين والقطاع الخاص لتحسين ورفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن،" أضافت مونجا.



خلال الحدث، تم مناقشة أحدث النتائج للمرصد الاقتصادي الأردني وهو إصدار نصف سنوي من البنك الدولي والذي تناول أجندة تمكين المرأة اقتصاديًا في الأردن.



وبحسب البنك الدولي، اتخذت الحكومة الأردنية العديد من الخطوات للتغلب على التحديات والمعيقات التي تواجه النساء عند الالتحاق بسوق العمل. مع ذلك، ما زالت هناك العديد من الأسباب والتي من شأنها ان تحد مشاركة المرأة في سوق العمل بما في ذلك المسؤوليات الرعاية، ووسائل النقل العامة، والبيئة التشريعية، والتقاليد الاجتماعية.



وفقًا لورقة السياسات الصادرة عن اللجنة الدولية للإغاثة حول الموضوع، شهدت مشاركة النساء في سوق العمل في الأردن زيادة منذ عام 1990 وحتى اليوم من 10.9٪ إلى 14.7٪، ومع ذلك، لا يزال الفارق واسعًا بالمقارنة مع مشاركة الذكور التي تبلغ 62.5٪. يظل هذا الفارق أعلى في الأردن مقارنة بمتوسط الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تبلغ مشاركة النساء في القوى العاملة 33.4٪، وهو أقل بمقدار 14٪ من المتوسط العالمي.



أبرزت الورقة أيضاً الحاجة إلى توسيع إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، والتي تظل محدودة حاليًا في الأردن، حيث يُقدر أن ما يقرب من 2.3٪ فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات يستفيدون من رعاية الأطفال الرسمية. من جهة أخرى، تظل وسائل النقل عاملًا يعيق مشاركة النساء في سوق العمل حاليًا، حيث قالت 6 من بين كل 10 نساء غير العاملات في العاصمة عمان بأن التنقل يشكل عائقًا رئيساً لممارسة حقهن في العمل.



شهد الحدث أيضًا شهادات من أربع نساء من رياديات الأعمال، حصلن على منح مالية من اللجنة للبدأ او توسعة مشاريعهن الريادية. تناولت السيدات رحلتهن وقدرتهن على تجاوز العقبات والحواجز عند بدء أو توسيع مشاريعهن الخاصة.

وقد عكست اللجنة والحضور تجاربهن كأمثلة على الواقع الذي يواجه النساء عند دخول سوق العمل الأردني. كما قدمن النساء الأربع توصياتهن لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



من جهتها، دعت اللجنة الدولية للإغاثة الجهات المعنية والسلطات ذات الصلة إلى العمل بنهج شامل يركز على ضمان الوصول إلى رعاية الأطفال بتكلفة معقولة وجودة عالية، وتحسين وسائل النقل العامة لتكون أفضل تكييفًا، ورفع الوعي حول الصور النمطية الضارة التي تقيد المشاركة الاقتصادية للنساء وذلك لضمان وصول عدد أكبر من النساء الى سوق العمل والمشاركة الاقتصادية.