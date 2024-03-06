إخفاق وخلافات لجيش الاحتلال.. وتساؤلات عمن يخوض الحرب بغزة

MENAFN - Alghad Newspaper)، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.ورغم مرور أكثر من 5 أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن المقاومة لا تزال توجه ضربات متلاحقة لقوات الاحتلال، ويدل نجاح عملياتها على حالة المأزق التي يعيشها جيش الاحتلال، وحالة النزف الغزير التي وقعت فيه على مستوى الخسائر في الضباط والجنود والآليات العسكرية.ووفق محللين، فإن بروز أزمات خطيرة في جيش الاحتلال يعد مؤشرا قويا على فشل عميق خلال الحرب على قطاع غزة، كما يثير ذلك تساؤلا كبيرا عن حقيقة من يخوض الحرب، في ظل الحديث عن وجود جنود أجانب في ميدان المعركة، إضافة إلى عشرات الشركات الأمنية والمقاتلين من المرتزقة.يرى الكاتب والباحث السياسي معين مناع أن الحرب على غزة شكلت إخفاقا كبيرا لجيش الاحتلال واستنزفت قواته خصوصا البرية، التي أصبحت متهالكة بفعل ضربات المقاومة وتجري عمليات إعادة تركيب بشكل مستمر، مشيرا إلى أن تكرار طلب التهدئة أو الهدنة هو مظهر للإنهاك الذي يتعرض له الاحتلال في غزة.وقال في حديثه للجزيرة نت إن الجيش لم يستطع رغم مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب من تحقيق إنجاز حقيقي في قطاع غزة، لا على مستوى الأنفاق ولا على مستوى التكتيكات ولا على المستويات الأخرى.وأضاف أن أزمات جيش الاحتلال في الحرب على غزة ظهرت من خلال عدم قدرته على تحديد الأهداف نتيجة للعمى الاستخباري الذي يواجهه، إضافة إلى المفاجآت التكتيكية التي تواجهه في الميدان.عزز مقتل وإصابة الآلاف من الجنود خلال عملية طوفان الأقصى ومن بعدها اجتياحه البري للقطاع الحاجة للمزيد من التعبئة البشرية في صفوف جيش الاحتلال.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يعاني من نقص في عديده، وأنه بحاجة إلى نحو 7 آلاف ضابط إضافي، ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيان للجيش الاحتلال أن نصف القوات المطلوبة ستوزع على مهمات قتالية.وكشف البيان عن أنه رغم حاجة الجيش لترقية 7500 مجند لتعويض النقص بين الضباط وضباط الصف، فإن الحكومة لم تسمح إلا بترقية 2500 فقط لضعف الميزانية.ورجحت الصحيفة صعوبة عملية تعويض نقص الضباط، لما يتطلبه تدريب ضباط جدد من وقت ومجهود.ويشار أيضا إلى أن لواء النخبة غفعاتي قرر طرد 9 جنود من القتال في قطاع غزة، بسبب مشاكل الانضباط العملياتي لدى الجنود.تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خشية لدى قادة الجيش من تسارع وتيرة المغادرة الطوعية لعناصر الجيش، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تأتي "في الوقت الذي يحتاج فيه الجيش إلى زيادة عديد قواته في ضوء الزيادة الكبيرة في المهام الموكلة إليه.وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها إلى أن ضباطا كبارا في الجيش قلقون جدا إزاء النقاش المستعر بين الشباب الذين يخدمون، وكذلك بين عناصر الخدمة الدائمة الأكبر سنا، الذين يفيدون أيضا برغبتهم في التسريح من الخدمة، جراء العبء الملقى على عاتقهم مقارنة مع جنود الاحتياط.وقال التقرير إن العبء لا يقع على المقاتلين فحسب، بل على الغالبية العظمى من عناصر الخدمة الدائمة أيضاً، بمن فيهم الإسناد القتالي.وأشار إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي تشعر بالقلق بشكلٍ خاص إزاء آثار الحرب في شعبة الاستخبارات، إذ يشعر الكثير من عناصرها بالمسؤولية عن الفشل، ويخشى من استقالة جماعية تؤدي إلى نقص حاد في القوة البشرية في الشعبة.كما كشفت "القناة 14" الإسرائيلية عن موجة استقالات جماعية واسعة شملت عددا كبيرا من الضباط والمسؤولين في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، وذلك احتجاجا على سير العمليات العسكرية في قطاع غزة.كشفت تقارير صحفية عن إعلان جنود في قوات النخبة وفي كتائب الاحتياط رفضهم الالتحاق بالجيش للمشاركة في الحرب على غزة.وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير أن مجموعة من الجنود الإسرائيليين في لواء النخبة غفعاتي، رفضوا المشاركة في الحرب على قطاع غزة، متهمين الجيش بإهمال سلامتهم النفسية والجسدية.وفي السياق، أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى وجود حالة من الفوضى على المستوى التنظيمي، في بعض كتائب الاحتياط.وأضافت أن جنودا غادروا بموافقة الضباط المسؤولين عنهم، بعد أن تبين أن الجيش يعتزم إدخالهم إلى قطاع غزة للقيام بمهام قتالية لم يتم تأهيلهم لها، موضحة أنه تم استدعاؤهم نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.يشير مناع بهذا الصدد إلى أن عناصر الجيش باتوا يلجؤون إلى طلب مستشارين قانونيين خشية تعرضهم للقتل على يد زملائهم في حال لزم تفعيل توجيه هانبيال، وهو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم.وتجدر الإشارة هنا إلى أن بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن العشرات من الجنود قتلوا وأصيب المئات عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.يواجه جيش الاحتلال أزمة بشأن إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية، وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته "تبحث عن حل إلى إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية".وأضاف نتنياهو نهاية الشهر الماضي "سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضا وسائل لتنفيذ هذه الأهداف".وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أبطلت في 2018 قانونا لإعفاء المتدينين اليهود من التجنيد، وقالت إن الحاجة تستدعي مشاركة الإسرائيليين جميعا في تحمل عبء الخدمة العسكرية.أثارت التعيينات الجديدة التي أصدرها رئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي في مناصب عليا مؤخرا، استياء عسكريين وضباطا متقاعدين، في مقدمتهم اللواء في الاحتياط إسحاق بريك الذي هاجم بشدة رئيس الأركان وقادة الأركان العامة.وقال بريك "في أي مكان مستنير في العالم سيُقال رئيس الأركان وجنرالاته على الفور أو يُجبرون على الاستقالة بعد أي إخفاق"، مضيفا أن تراخي قيادة رئيس الأركان وجنرالاته والعجرفة والغطرسة والرضا عن الذات هو ما تسبّب في الكارثة الرهيبة، وهي من أسوأ الكوارث التي عرفتها إسرائيل منذ قيامها".وكان هاليفي قد أعلن عن سلسلة تغييرات في المناصب العسكرية العليا، لأول مرة منذ عملية طوفان الأقصى، وجرى خلالها تعيين قائد جديد للوحدة المتعددة المهام، وتعيين قادة جدد للواء غولاني واللواء الجنوبي في فرقة غزة واللواء الأول.كما تضم القائمة 3 قادة كبار برتبة بريغادير جنرال، و11 قائدا جديدا برتبة كولونيل، بالإضافة إلى 26 آخرين نُقلوا بين الوحدات بالرتبة ذاتها.كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود خلافات عميقة بين الحكومة والجيش الإسرائيلي، وذلك بسبب إدارة الحكومة للحرب وخططها لما بعد الحرب في قطاع غزة.



وقال موقع "القناة 12" الإسرائيلية إن مواجهة حادة وقعت بين رئيس الأركان هاليفي ووزراء في حكومة نتنياهو انتقدوا فشل الجيش في تحقيق إنجازات في الحرب على قطاع غزة، مؤكدين أن الهجوم البري الذي شنّه الجيش على القطاع "لا يسير بشكل جيد".



وسبق أن وقعت خلافات عميقة بين رئيس الوزراء وقيادة الجيش بشأن الاستعداد لبدء عملية عسكرية في رفح، ووفق محلل شؤون سياسية في "القناة 12" الإسرائيلية، يارون أبراهام، فإنّ "نتنياهو يطالب باحتلال رفح، بينما يؤكد رئيس الأركان على ضرورة تأمين الظروف المناسبة.



مرتزقة وجنود أجانب

سبق أن تحدث الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة لأول خلال بيان إعلامي عن وجود "مرتزقة" يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي.



ويسوقنا هذا إلى قضية الجندي الأميركي بالقوات الجوية آرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن تضامنا مع فلسطين.



وظهر بوشنل في مقطع مصور قبل أن يضرم النار بنفسه، قال فيه "لن أكون متواطئًا في الإبادة الجماعية"، بينما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن صديقه أنه أخبره بحصوله على معلومات سرية عن مشاركة قوات أميركية في غزة.



كما كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن جنودا أميركيين ذهبوا إلى القتال في غزة، وقُتلوا بعد مشاركتهم في الحرب إلى جانب إسرائيل.



وسبق أن كشف النائب الفرنسي توماس بورتس أن أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي يشاركون في الحرب على قطاع غزة، هم فرنسيون مزدوجو الجنسية.



وتداولت وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر فيه جنود مدججون بالسلاح يختبئون خلف حائط، ويتحدثون اللغة الأوكرانية.



وربما يؤكد وجود جنود أجانب ومرتزقة صحة القول إن جيش الاحتلال لا يعلن إلا عن نسبة قليلة من أعداد القتلى الذي يسقطون جراء ضربات المقاومة في غزة. الجزيرة