ترمب يحتفل باكتساحه 11 ولاية في انتخابات «الثلاثاء الكبير» التمهيدية



وقال ترمب أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا: ((هناك سبب لماذا يسمونه الثلاثاء الكبير))، مضيفاً ((يقول لي الخبراء لأنه يوم كبير، وإلا، لأنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسم، على الإطلاق)).



وفاز ترمب حتى الآن في 11 ولاية، بينها تكساس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وفق ما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات ((الثلاثاء الكبير)) التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.



ومن المتوقع أن يحقق الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الابيض بعد أن أطاح به الديموقراطي جو بايدن عام 2020، فوزاً كاسحاً في الولايات الـ15، في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.



وأعرب ترمب عبر منصته ((تروث سوشال))، عن شكره لولايات الأباما وأركنسو وماين ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.



ولم تتمكن منافسة ترمب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من عرقلة تقدمه القوي لنيل الترشيح، لكنها حتى الآن ترفض الانسحاب من السباق.

وعلى الجانب الديموقراطي حصد بايدن الفوز في 11 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات أميركية.



وتُظهر استطلاعات مؤسسة ((ريل كلير بوليتيكس)) الإعلامية، أن ترمب البالغ 77 عاماً، يتقدم بفارق 65 نقطة في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية.-(وكالات)