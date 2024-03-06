ترمب يعلن دعمه الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة



وعندما سئل ترمب خلال مقابلة على شبكة ((فوكس نيوز)) إن كان يقف ((في معسكر إسرائيل)) أجاب ((نعم)). وعاد محاوره ليسأله ما إذا كان ((موافقا)) على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، فرد الرئيس السابق بالقول ((يجب عليك إنهاء المشكلة)).



ويتعرض الرئيس جو بايدن الذي بات من شبه المؤكد أن ترمب سينافسه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية، لانتقادات حادة على المستوى الدولي ومن قاعدته الديمقراطية بسبب دعمه لإسرائيل، مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في غزة وشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع.



وحضّت تحركات احتجاجية أميركية الناخبين على معاقبة بايدن في صناديق الاقتراع بسبب دعمه لإسرائيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وصوّت أكثر من 100 ألف حزبي ديموقراطي في ميشيغان بـ((غير ملتزم)) بدلا من إعطاء أصواتهم لبايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب في الولاية المتأرجحة الأسبوع الماضي.



ومع تفاقم الوضع الكارثي في غزة، تكثّف الإدارة الأميركية الحالية ضغوطها على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم ((حماس)).-(وكالات)