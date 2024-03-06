قناة عبرية تكشف فحوى رسالة تحذير قبل هجوم 7 أكتوبر



وقالت القناة في تقرير، مساء الثلاثاء، إن الرسالة كتبها رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) العميد "عاميت ساعر" عشية هجوم حماس".



وحذرت الرسالة "من أن إيران وحماس وحزب الله يبحثون عن فرصة لمهاجمة إسرائيل"، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية تراكمت لدى شعبة الاستخبارات العسكرية"، بحسب المصدر ذاته.



وفي رسالته، أضاف رئيس قسم الأبحاث في "أمان"، أن "كبار المسؤولين في المحور الإيراني كانوا يضغطون ويعتقدون أن الوقت قد حان لمهاجمة إسرائيل، وإلحاق أضرار قاتلة بها".



وكان من المقرر إرسال الرسالة مباشرة بعد عيد "سيمحات توراه" (فرحة التوراة/وافق 7 و8 أكتوبر 2023)، إلى نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكن حماس سبقت ونفذت هجومها"، وفق ذات المصدر.



وبحسب القناة، تم إرسال هذه التحذيرات إلى رئيس شعبة "أمان" أهارون هاليفا، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، اللذين وجها "ساعر" بإرسالها إلى نتنياهو.

وأضافت القناة أنه "خلال العام الماضي، تم إرسال أربع رسائل تحذير من شعبة "أمان"، آخرها في يوليو/تموز ،لكن تم تجاهلها والتعامل معها بشكل مثير للريبة من قبل المستوى السياسي".



والاثنين، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ضباطا من مختلف الرتب بالجيش الإسرائيلي يتلقون المشورة من محامي الدفاع العسكري استعدادا للتحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر.



وحسب الصحيفة، ستكون هذه التحقيقات، التي من المتوقع الانتهاء منها في مايو/ أيار المقبل، بمثابة مقدمة سترتكز عليها لجنة التحقيق الرسمية في الحرب، والتي من المقرر أن يتم تشكيلها في وقت لاحق هذا العام.



وحتى الآن، نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنفسه، عن الاعتراف بمسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر، بعكس قادة عسكريين ومسؤوليين سياسين كبار في إسرائيل، كما رفض نتنياهو تشكيل لجان تحقيق رسمية في الأحداث لحين الانتهاء من الحرب.



وفي 7 أكتوبر 2023، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله مئات الإسرائيليين، كما اقتادت الحركة العشرات لقطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



ومنذ ذلك اليوم، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(الأناضول)