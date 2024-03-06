تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية



وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان المقبل ، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".



ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته برد إسرائيل "غير المتناسب" على عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول.



وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب الإسرائيلية على غزة.-(بترا)