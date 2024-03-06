حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة تقترب من 31 ألفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في
قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة إلى 30 ألفا و717 شهيدا و72 ألفا و156
مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة إن
الاحتلال تعمد قتل 348 من الكوادر الطبية واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مديرو
مستشفيات.
وبحسب وزارة الصحة، ارتفع
عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18 شهيدا، مشيرة إلى أن الاحتلال
ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.
ومنذ "طوفان
الأقصى"، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن
استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، كما تسبب العدوان بتدمير هائل
للبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
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