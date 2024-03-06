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حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة تقترب من 31 ألفا

3/6/2024 4:39:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة إلى 30 ألفا و717 شهيدا و72 ألفا و156 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة إن الاحتلال تعمد قتل 348 من الكوادر الطبية واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مديرو مستشفيات.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18 شهيدا، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.

ومنذ "طوفان الأقصى"، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، كما تسبب العدوان بتدمير هائل للبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.

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