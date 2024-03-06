الأغذية العالمي: السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم



وبحسب الموقع الرسمي للبرنامج، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، الليلة الماضية، إن "المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح 8 ملايين شخص، تهدد حياة الملايين كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها".



وأضافت "قبل عشرين عاما، شهد دارفور أكبر أزمة جوع في العالم ووحد العالم (آنذاك) جهوده لمواجهتها، ولكن السودانيين منسيون اليوم"، مؤكدة أنه ما لم يتوقف العنف قد تخلف الحرب في السودان أكبر أزمة جوع في العالم.



وفي جنوب السودان إلى حيث لجأ 600 ألف شخص هربا من الحرب، يعاني طفل من بين كل 5 أطفال في مراكز الإيواء عند الحدود، من سوء التغذية"، بحسب ماكين.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من "5 بالمئة فقط من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة" في الوقت الراهن.



فيما قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، يموت طفل كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور".



ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد وأصبح 5 ملايين منهم على شفَا المجاعة، في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل، وفق وكالة "أسوشيتد برس".



ودمر الصراع أجزاء من السودان، بما فيها العاصمة الخُرْطُوم وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كما أثار تحذيرات من حدوث مجاعة وخلق أزمة نزوح.-(بترا)