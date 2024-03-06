Wednesday, 06 March 2024 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأغذية العالمي: السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم

3/6/2024 4:39:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 11 شهرا "قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم".


وبحسب الموقع الرسمي للبرنامج، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، الليلة الماضية، إن "المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح 8 ملايين شخص، تهدد حياة الملايين كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها".


وأضافت "قبل عشرين عاما، شهد دارفور أكبر أزمة جوع في العالم ووحد العالم (آنذاك) جهوده لمواجهتها، ولكن السودانيين منسيون اليوم"، مؤكدة أنه ما لم يتوقف العنف قد تخلف الحرب في السودان أكبر أزمة جوع في العالم.


وفي جنوب السودان إلى حيث لجأ 600 ألف شخص هربا من الحرب، يعاني طفل من بين كل 5 أطفال في مراكز الإيواء عند الحدود، من سوء التغذية"، بحسب ماكين.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من "5 بالمئة فقط من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة" في الوقت الراهن.


فيما قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، يموت طفل كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور".


ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد وأصبح 5 ملايين منهم على شفَا المجاعة، في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل، وفق وكالة "أسوشيتد برس".


ودمر الصراع أجزاء من السودان، بما فيها العاصمة الخُرْطُوم وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كما أثار تحذيرات من حدوث مجاعة وخلق أزمة نزوح.-(بترا)

MENAFN06032024000072011014ID1107941542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث