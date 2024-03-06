إدغار موران أحد أهم مفكّري القرن العشرين يقول للغرب: تفوّقكم الأخلاقي سقط على أبواب فلسطين!



وندّد بما سمّاه صمت العالم، متّهماً الولايات المتّحدة بالتواطؤ مع الإبادة الحاصلة في القطاع، ومعرّياً ادعاءات أوروبا بالدفاع عن حقوق الإنسان. كما حثّ الجمهور على تقديم شهادته حول ما يحدث في غزة، مُصرّاً على أهمية توثيق الشهادات بصفتها وسيلةً للمقاومة الأخلاقية والتاريخية في ظلّ الاستعمار الاستيطاني.



ويؤخذ على مفكري الغرب والكثير من يسارييه صمتهم القاتل عما يجري في غزة من أفعال وحشية، وهم يدعون ليل نهار أنهم حماة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية؟!



ويتساءل الكثيرون الآن في العالم، ماذا حلّ بالقِيم وحقوق الإنسان والكليشيهات التي دائماً ما تشدّق بها الغرب أمام هول ما يحدث في فلسطين من مجازر ومآس يشيب لها الولدان.-(وكالات)