إدغار موران أحد أهم مفكّري القرن العشرين يقول للغرب: تفوّقكم الأخلاقي سقط على أبواب فلسطين!

(MENAFN
- Alghad Newspaper) جدّد إدغار موران، أحد أهم مفكّري القرن العشرين تضامنه مع الشعب الفلسطيني أثناء حلوله ضيف شرف على ((مهرجان الكتاب الأفريقي)) في مراكش.
وندّد بما سمّاه صمت العالم، متّهماً الولايات المتّحدة بالتواطؤ مع الإبادة الحاصلة في القطاع، ومعرّياً ادعاءات أوروبا بالدفاع عن حقوق الإنسان. كما حثّ الجمهور على تقديم شهادته حول ما يحدث في غزة، مُصرّاً على أهمية توثيق الشهادات بصفتها وسيلةً للمقاومة الأخلاقية والتاريخية في ظلّ الاستعمار الاستيطاني.
ويؤخذ على مفكري الغرب والكثير من يسارييه صمتهم القاتل عما يجري في غزة من أفعال وحشية، وهم يدعون ليل نهار أنهم حماة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية؟!
ويتساءل الكثيرون الآن في العالم، ماذا حلّ بالقِيم وحقوق الإنسان والكليشيهات التي دائماً ما تشدّق بها الغرب أمام هول ما يحدث في فلسطين من مجازر ومآس يشيب لها الولدان.-(وكالات)
MENAFN06032024000072011014ID1107941539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.