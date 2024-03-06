حفل اشهار كتاب هندسة الكون الشعري عند محمد نصيف في المكتبة الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة أقيم مساء أمس الثلاثاء حفل إشهار كتاب "هندسة الكون الشعري عند محمد نصيف ديوان عشتار تشرق من جديد مثالاً" للمؤلف الأستاذ الدكتور عبد الحق الهواس قدم إضاءة على الكتاب الأستاذ الدكتور عمر الفجاوي وقراءات شعرية للشاعر والإعلامي محمد نصيف وأدار الحفل الأستاذة مرام رحمون.
وأشاد د. الفجاوي بأسلوب الشاعر نصيف في الشعر، وبأن لديه جمل في رصف ألفاظه ومدى إصابته للمعنى وتطور دلالات اللفظ والمعنى في عموم شعره فهو شاعر بارع في بناء شعره وإنشاء قصائد تتمتع بمقدمات تفضي الى النص الشعري بما يمهد للقارئ أن يصل إلى غرض الشاعر دون عناء ويحرص دائماً على تثقيف ذوقه الشعري في انتقاء ألفاظ جميلة عذبة.
وقرأ الشاعر نصيف عدد من القصائد منها " القدس وجرح النكسة و انتفاضة تشرين"
MENAFN06032024000072011014ID1107941538
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.