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حفل اشهار كتاب هندسة الكون الشعري عند محمد نصيف في المكتبة الوطنية

3/6/2024 4:39:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة أقيم مساء أمس الثلاثاء حفل إشهار كتاب "هندسة الكون الشعري عند محمد نصيف ديوان عشتار تشرق من جديد مثالاً" للمؤلف الأستاذ الدكتور عبد الحق الهواس قدم إضاءة على الكتاب الأستاذ الدكتور عمر الفجاوي وقراءات شعرية للشاعر والإعلامي محمد نصيف وأدار الحفل الأستاذة مرام رحمون.

وأشاد د. الفجاوي بأسلوب الشاعر نصيف في الشعر، وبأن لديه جمل في رصف ألفاظه ومدى إصابته للمعنى وتطور دلالات اللفظ والمعنى في عموم شعره فهو شاعر بارع في بناء شعره وإنشاء قصائد تتمتع بمقدمات تفضي الى النص الشعري بما يمهد للقارئ أن يصل إلى غرض الشاعر دون عناء ويحرص دائماً على تثقيف ذوقه الشعري في انتقاء ألفاظ جميلة عذبة.

وقرأ الشاعر نصيف عدد من القصائد منها " القدس وجرح النكسة و انتفاضة تشرين"

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