خطة لتطوير مدينة الأمير حمزة للشباب في العقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - تجسد مدينة الأمير حمزة للشباب مدينة رياضية شبابية نموذجية متكاملة على أعلى المستويات الحديثة في مجال الرياضـة والشباب والتي تم إنشاؤها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.



وتعد مدينة الأمير حمزة للشباب من أهم المرافق الرياضية في محافظة العقبة تخدم الحركة الرياضية والشبابية في المحافظة وباقي مناطق المملكة نظراً للمناخ المعتدل شتاء لإقامة المعسكرات التدريبية للأندية والمنتخبات الوطنية.



وقال مدير مدينة الامير حمزة للشباب احمد الحسن ان فكرة إنشاء مدينة الأمير حمزة للشباب بدأت في عام 2006، حيث اشتملت على ستاد رياضي لكرة القدم إضافة إلى وجود المسبح الأولمبي بالقياس الدولي 50م×25م عمق 2م ومسبح داخلي نصف اولمبي والذي يقدم خدمات السباحة والترويح للمجتمع المحلي والحركة الرياضية في العقبة وضيوف العقبة من باقي محافظات المملكة بحيث أصبح من المرافق الحيوية للشباب من خلال خدمات السباحة وإقامة البطولات المحلية بالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، كما تضم المدينة صالة اللياقة البدنية الخاصة بالسيدات والتي يجري العمل على توسعتها لرفع الطاقة الاستيعابية لها، كما تضم ملعب خارجي متعدد الاستعمالات لألعاب كرة السلة والطائرة والتنس الأرضي، إضافة إلى مضمار رياضي وممشى ومنطقة ألعاب للاطفال تخدم رواد المدينة من أبناء المجتمع المحلي وتستضيف المدينة مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية.



وبين الحسن أن وزارة الشباب تتجه نحو استحداث وتطوير المرافق الرياضية في المدينة من حيث استحداث قاعات رياضية والملاعب والتنس الأرضي والطائرة الشاطئية وقاعات اللياقة البدنية والصالات الرياضية والقاعات المغلقة، مبينا أنه سيتم إعادة تأهيل مرافق المسبح الأولمبي لامكانية استضافة البطولات العربية والدولية للسباحة، كما تم طرح عطاء الدراسات الخاص بإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض وعطاء دراسات آخر يعنى بتوسعة مباني إدارة المدينة، مؤكدا انه تم الانتهاء من عطاء الدراسات الخاص بمشروع نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لمدينة الأمير حمزة وستباشر الوزارة بطرح عطاءات التنفيذ للمشروع خلال هذا العام.



وقال الحسن إن العمل جار على قدم وساق في تنفيذ خطة تطوير المدينة، مؤكداً أنها تتضمن تطوير وتأهيل ملعب كرة القدم والمحافظة على أرضيته المزروعة بالعشب الطبيعي، مشيرا إلى أن وزارة الشباب تجري حالياً دراسات لتوسعة وتطوير الملعب ومرافقه الخدمية، وإعادة تأهيل وتوسعة المدرجات وغرف اللاعبين والحكام وأعمال الإنارة بما يتوافق والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم والاتحاد الدولي لإقامة المباريات، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الاردني لكرة القدم وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحافظة العقبة ومجلس المحافظة.



وبين أن تطوير الملعب الذي يعد أول ملعب عشب طبيعي في العقبة يدعم التوسع بإقامة البطولات الكروية واستقبال الفرق العربية والعالمية ويخدم المنتخبات الوطنية والأندية، من خلال استضافة المعسكرات التدريبية خاصة في فصل الشتاء.



وأكد الحسن أن التنسيق المتواصل والتشاركية مع مختلف المؤسسات الرسمية ومجلس المحافظة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إطار تطوير وتفعيل مختلف مرافق المدينة لخدمة للشباب والمجتمع المحلي والزوار من محافظات المملكة كافة.







