منصة خدمات أمازون ويب (AWS) تعتزم إطلاق منطقة بنية تحتية في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE ): أعلنت اليوم شركة "خدمات أمازون ويب" AWS))، التابعة لشركة Amazon:(NASDAQ: AMZN)، أنها ستطلق منطقة البنية التحتية لخدمات أمازون ويب (AWS) في المملكة العربية السعودية في عام 2026. منطقة خدمات أمازون ويب (AWS Region) الجديدة ستمنح المطورين، والشركات الناشئة، ورجال الأعمال، والمؤسسات، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية، والتعليم، والألعاب والمنظمات غير الربحية، خيارات أكبر لتشغيل تطبيقاتهم، وكذلك خدمة المستخدمين النهائيين من مراكز البيانات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ما يضمن قدرة العملاء على الاحتفاظ بالمحتوى الخاص بهم داخل الدولة عند رغبتهم في ذلك. وكجزء من التزامها طويل الأمد، تخطط منصة AWS لاستثمار أكثر من 5.3 مليار دولار (حوالي 19.88 مليار ريال سعودي) في المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات حول البنية التحتية لشبكة مناطق AWS العالمية، تفضل بزيارة .
وقال Prasad Kalyanaraman، نائب الرئيس بقسم البنية التحتية في شركة خدمات أمازون ويب (AWS): "إعلان اليوم يدعم عملية التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال أعلى مستويات الأمان والمرونة المتوفرة في البنية التحتية السحابية لخدمات أمازون ويب AWS))، مما يساعد على تلبية الطلب سريع النمو على الخدمات السحابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وأضاف: "سوف تتيح منطقة AWS الجديدة للمؤسسات إطلاق الإمكانيات الكاملة للخدمات السحابية، وبناء الحلول باستخدام تقنيات AWS مثل الحوسبة، والتخزين، وقواعد البيانات، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحقيق التحول للطرق التي تخدم بها الشركات والمؤسسات عملاءها. ونحن نتطلع إلى مساعدة المؤسسات والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية على تقديم تطبيقات مدعومة بالخدمات السحابية، وذلك لتسريع النمو والإنتاجية، والابتكار، وتحفيز خلق فرص العمل، والتدريب على المهارات والفرص التعليمية."
وقال معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: "إن الشراكة مع AWS، والإعلان عن منطقة AWS المدعومة باستثمارات تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار، سوف تمنح شرارة البدء نحو عصر جديد من التميز التكنولوجي والابتكار في المملكة". وأضاف: "تُظهر هذه المنطقة السحابية التزامًا راسخًا بالبحث، والابتكار، وتمكين رواد الأعمال لتحقيق الرخاء لمنطقتنا والعالم."
وسوف تتكون منطقة AWS الجديدة من ثلاث "مناطق توافر خدمات" عند الإطلاق، بالإضافة إلى 105 "منطقة توافر خدمات" تتواجد عبر 33 منطقة جغرافية على مستوى العالم. وتزامنًا مع إعلان اليوم، تخطط منصة AWS لإطلاق 18 منطقة توافر خدمات إضافية، وستة مناطق AWS أخرى؛ في ماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، والسحابة السيادية الأوروبية التابعة لـ AWS. تتكون مناطق AWS من مناطق توافر الخدمات التي تضم البنية التحتية في مواقع جغرافية منفصلة ومتميزة. وتقع مناطق توافر الخدمات بعيدًا عن بعضها البعض بدرجة كافية لدعم استمرارية أعمال العملاء، ولكنها قريبة بما يكفي لإتاحة زمن وصول منخفض للتطبيقات ذات التوافر الكبير التي تستخدم مناطق توافر ذات خدمات متعددة. وتتمتع كل منطقة توافر خدمات بوحدات طاقة، وتبريد، وأمان مستقلة، كما أنها متصلة عبر شبكات تكرارية ذات زمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء AWS الذين يركزون على مسألة التوافر العالي تصميم تطبيقاتهم لتعمل في مناطق توافر الخدمات المتعددة، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من تدارك الأخطاء.
تقدم منصة AWS أوسع وأعمق مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التحليلات، والذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة، وقاعدة البيانات، وإنترنت الأشياء IoT))، والتعلم الآلي ML))، وخدمات الهاتف المحمول، والتخزين، والتقنيات السحابية الأخرى. وسوف يتمكن العملاء -بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات التجارية، ومؤسسات القطاع العام، والمنظمات غير الربحية- من استخدام التقنيات المتقدمة للخدمات السحابية الرائدة عالميًا لتحفيز الابتكار، وتلبية تفضيلات مواقع البيانات، وتحقيق زمن وصول منخفض، وكذلك خدمة الطلبات على الخدمات السحابية في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.
التزام Amazon بتطوير المهارات الرقمية
وفي إطار دعم النمو في اعتماد الخدمات السحابية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تواصل AWS توسيع نطاق برامجها التدريبية والمساعدة في تسريع وتيرة الأهداف الخاصة بـ رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة من زيادة المشاركة في القوى العاملة. وفي إطار المساعدة نحو تحقيق هذا الهدف، تطلق منصة AWSبرنامجًا جديدًا لتحسين المهارات، "مبادرة مهارات المرأة السعودية من AWS"، بالشراكة مع Skillsoft Global Knowledge. حيث ستقوم AWS بتدريب ما يصل إلى 4000 امرأة على AWS Cloud Practitioner Essentials، مجانًا، من خلال الدورات التدريبية في الفصول الدراسية مع متخصصين معتمدين من AWS. وتم تصميم هذه المبادرة لمساعدة النساء على بدء مهنة في مجال الحوسبة السحابية.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل AWS الاستثمار في مجال تحسين مهارات الطلاب والمطورين المحليين والمهنيين التقنيين والمهنيين غير التقنيين والجيل القادم من قادة تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال عروض مثل ، و، و، وAWS Skill Builder . وتساعد هذه العروض المتعلمين من كافة الخلفيات والخبرات على الاستعداد للعمل في المهن المرتبطة بالخدمات السحابية. إن برامج التدريب والاعتماد التابعة لـ AWS توفر للأفراد التدريب بالأساليب التي يرغبون في تعلمها، بدءًا من دورات التعليم العالي إلى برامج تطوير القوى العاملة بدوام كامل، إلى جانب المحتوى التعليمي التفاعلي القائم على الألعاب.
هذا وسوف تقوم AWS بإنشاء مركزين جديدين للابتكار وتزويد الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإرشاد الفني والتدريب على تقنيات AWS، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما ستقوم AWS أيضًا بتوفير منح لتمويل أبحاث طلاب الدراسات العليا وتوفير اشتراكات مجانية في مركز AWS Skill Builder لما يصل إلى 4000 فرد يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في المملكة العربية السعودية. AWS Skill Builder هو مركز تعليم رقمي يضم أكثر من 600 دورة تدريبية مجانية بما يصل إلى 14 لغة، ويغطي أكثر من 30 خدمة من خدمات AWS، بدءًا من المستويات التأسيسية إلى المستويات المتقدمة. وتساعد AWS في تسريع زيادة أعداد المرشحين المتنوعين الذين يدخلون مسار المواهب، وذلك من خلال توسيع نطاق التزام AWS بالتدريب الرقمي المجاني. وانطلاقًا من هذا الالتزام، سوف تواصل AWS أيضًا توسيع نطاق برامجها التدريبية وتسريع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة من زيادة المشاركة في القوى العاملة.
ستوفر AWS Academy لمؤسسات التعليم العالي منهجًا جاهزًا للتدريس في مجال الحوسبة السحابية، يقوم بإعداد الطلاب لمتابعة الشهادات المعترف بها في المجال، وكذلك الوظائف السحابية المطلوبة. قامت إحدى عشرة مؤسسة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية بدمج دورات AWS Academy في مناهجها الدراسية، بما في ذلك كلية الاتصالات والإلكترونيات، وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وغيرها. وتلتزم AWS بإزالة العوائق التي تحول دون تعلم المهارات السحابية، واستثمار مئات الملايين من الدولارات لتقديم تدريب مجاني على .
وفي إطار الالتزام المستمر نحو المساهمة في تطوير المهارات الرقمية، قامت AWS وAmazon لتقديم الدورات التدريبية والشهادات في مجال التقنيات السحابية، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تدريب أكثر من 30 ألف مواطن سعودي، وتوفير 35 ألفًا من قسائم الشهادات، كما ستوفر 100 فرصة للتدريب العملي. وسوف توفر Amazon Academy تدريبًا نوعيًّا وشهادات مجانية للمشاركين، لرفع مستوى الكفاءات المطلوبة، وإعداد المواهب السعودية للوظائف المستقبلية. كما سيقوم البرنامج بزيادة قدرات الجيل القادم من الشباب السعودي، ورجال الأعمال، والمهنيين في أي مرحلة من حياتهم المهنية لتحقيق النجاح في مختلف المهارات المطلوبة مثل الحوسبة السحابية، والخدمات اللوجستية، والقيادة. وسوف تتعاون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (MCIT) مع Amazon من خلال مبادرة المهارات المستقبلية التي أطلقتها الوزارة لتشجيع المواهب السعودية على التسجيل في أكاديمية تنمية المهارات، التي تديرها الأكاديمية الرقمية السعودية (SDA) وأكاديمية طويق (TUWAIQ). تجمع أكاديمية أمازون (Amazon Academy) بين خبرة أمازون التقنية والتشغيلية العالمية، وبين إدراكها لطبيعة المواهب السعودية، بهدف نشر البرامج التدريبية للمهارات المتطورة. والشهادات المدرجة ضمن مسار الحوسبة السحابية سوف تتضمن مستويات أساسية ومتقدمة، وكذلك المستويات المتخصصة، وذلك في مختلف مجالات الهندسة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، وغيرها من شهادات التكنولوجيا الجاهزة لسوق العمل، لدفع المهنيين والشركات نحو المستقبل الرقمي.
وكجزء من التزام Amazon المستمر بالمساهمة في تحسين مهارات النساء، قامت بإطلاق برنامج توظيف لمساعدات التوصيل - مما يخلق فرصًا لتحسين المهارات وتمكين النساء في المملكة العربية السعودية من إيجاد وظائف ناجحة في مجال لوجستيات التجارة الإلكترونية.
العملاء يرحبون بمنطقة AWS في المملكة العربية السعودية
تعد المؤسسات في المملكة العربية السعودية من بين ملايين العملاء النشطين الذين يستخدمون منصة AWS في أكثر من 190 دولة حول العالم. وتختار الشركات في المملكة العربية السعودية منصة AWS بهدف دفع الابتكار، وتعزيز كفاءة التكلفة، وتسريع وقت الإطلاق. ومن بين المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تختار منصة AWS لإدارة أعباء أعمالها: عبد اللطيف جميل، والمراعي، والمسافر، ومجموعة الناغي، وجاهز، وموبايلي، والبحر الأحمر العالمية، ومجموعة الاتصالات السعودية، ومجموعة سيرا القابضة، وغيرها الكثير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الابتكار، وزيادة المرونة، وتحقيق وفورات في التكاليف.
عبد اللطيف جميل هي شبكة من الشركات المتنوعة عالميًا، وبعمر يناهز الـ 80 عامًا، وتشكل العديد من القطاعات مستقبل قطاعاتها الأساسية، مثل النقل، والطاقة، والمياه، والخدمات المالية، والاستثمارات، والصحة. وتتمتع هذه الشبكة بإدارة عمليات لها في أكثر من 35 دولة. وقال حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل:"يعد الإعلان عن منطقة AWS الجديدة في المملكة العربية السعودية تطورًا مهمًا، إذ تتمتع تقنيات AWS المتقدمة بالقدرة على إطلاق كفاءات كبيرة للشركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وبالتالي دعم أهداف رؤية 2030" وأشار "لقد اخترنا منصة AWS في عام 2023 لتكون المزود السحابي المفضل لشركة عبد اللطيف جميل. فالتعاون مع AWS يعزز تحولنا الرقمي المستمر ويدفعنا نحو تحقيق المزيد من الابتكار، والتركيز على العملاء عبر قطاعاتنا الأساسية."
وتُعد شركة المراعي واحدة من أكبر شركات الألبان المتكاملة رأسيًا في العالم، وواحدة من أكبر شركات إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط. وتمتلك الشركة 11 علامة تجارية مختلفة، بما في ذلك أحد أكبر أساطيل النقل في الشرق الأوسط. وقال الدكتور فيصل الناصر، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة المراعي: "هذا يوم عظيم للتكنولوجيا في المملكة، حيث يمثل إنشاء منطقة AWS في المملكة العربية السعودية إنجازًا كبيرًا سيُحدث بلا شك ثورة في مجال الحوسبة السحابية". وأضاف: "إن الجمع بين الخدمات السحابية الرائدة التي تقدمها AWS والإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعودية سيساهم في نمو الاقتصاد وتطويره من خلال تزويد الشركات بإمكانية الوصول إلى حلول سحابية قابلة للتطوير، وتتسم بالأمان والموثوقية. لقد اعتمدنا سياسة "السحابة أولاً"، وبفضل هذا الإعلان والمجالات التي سيفتحها، فإننا متحمسون لتعزيز شراكتنا مع AWS، لتسريع مبادراتنا الرقمية وتعزيز كفاءتنا التشغيلية."
المسافر هي منصة سفر متكاملة، تضم شركات تلبي كل احتياجات القطاعات في قطاعي السفر والسياحة، وهي إحدى شركات السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية. وتعد شركة المسافر في طليعة الكيانات التي تقدم الخبرات من، وإلى، وداخل المملكة العربية السعودية، لأغراض الترفيه، والأعمال، والسياحة الدينية. وقال مزمل حسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "نحن نرحب بـ AWS في المملكة العربية السعودية. إذ سيتيح لنا ذلك بلا شك الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية الخاصة بمنصة AWS، وهو ما يتيح تعزيز مزايا أعمالنا المتبادلة". وأضاف: "نظرًا لأنها السحابة الرائدة عالميًا، مثلت AWS جزءًا لا يتجزأ من رحلة شركة المسافر الرقمية، ونحن على ثقة من أن AWS القادمة إلى المنطقة ستجلب لنا حلولاً أكثر ابتكارًا ومرونة لدفع النمو عبر قطاعات السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية."
مجموعة الناغي تُعد واحدة من أكبر المجموعات المتخصصة في قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية، والتجزئة في المملكة العربية السعودية. وقال الدكتور زكريا النجار، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة الناغي للسيارات: "نتقدم بأحر التهاني لشركة AWS على هذا الإعلان المثير للاهتمام. وهي حقيقة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نظرًا لإمكانيات المملكة والفرص الكبيرة التي توفرها." كما أضاف: "نحن حريصون على استكشاف الإمكانيات التي ستجلبها هذه المنطقة الجديدة، ونتطلع إلى الاستفادة من الخدمات السحابية التي تقدمها AWS لتسريع رحلة التحول الرقمي لدينا."
وبالنسبة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) التي توفر خدمات لاسلكية متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي الأفراد، والشركات، وشركات الاتصالات، وتتمتع بواحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، فقد قال سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي: "يعد اليوم مناسبة خاصة لشركة موبايلي، حيث نرحب بشركة AWS الرائدة في الصناعة، والتي تتمتع بقوة لا مثيل لها في مجال الحوسبة السحابية، في المملكة العربية السعودية". وأضاف: "تُعد هذه خطوة مهمة في إطار التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بحلول متطورة وتمكين أعمال الشركات في المملكة. ومن خلال الاستفادة من فهم موبايلي العميق للسوق المحلية، والبنية التحتية القوية، بالإضافة إلى الخبرة العالمية لشركة AWS، فإننا نخلق فرصًا لتقديم حلول B2B وB2C مبتكرة، وذلك لإحداث ثورة في التجربة الرقمية. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي المولد، وتقنيات الجيل التالي، واستكشاف الإمكانيات الكاملة مع AWS، فإننا نهدف إلى إطلاق العنان لإمكانيات تجارية جديدة، للعمل بشكل أكثر كفاءة، والوصول إلى جماهير على نطاق أوسع، والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وتستفيد شركة Red Sea Global من المفاهيم والتقنيات الأكثر ابتكارًا، وذلك لتقديم المشاريع التي تعمل بفعالية على تعزيز رفاهية العملاء، والمجتمعات، والبيئات. تدير شركة Red Sea Global وجهات سياحية مهمة ومتجددة، تهدف إلى تعزيز عروض السياحة الفاخرة، وتعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية، والسعي إلى ما هو أكثر من حماية البيئة الطبيعية فحسب، بل تحسينها أيضًا للأجيال القادمة. وقال John Pagano، الرئيس التنفيذي لشركة Red Sea Global: "يسعدنا أن نرى أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم، AWS، يقوم باستثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية. ونحن في شركة Red Sea Global، نؤمن بأن هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية الرقمية سيزيد من تعزيز تقديم مشاريع الضيافة والسياحة المستدامة في المنطقة. وأضاف: "هذا التعاون يسلط الضوء على أهمية المشاريع المرتبطة برؤية 2030، ويوضح كيفية مواصلة المملكة العربية السعودية لعملية جذب شركات من الدرجة الأولى مثل AWS، لتكون جزءًا من مشهد نموها وتطورها". كما أشار: "إن عمق واتساع خدمات AWS، التي تمتد من تقنيات البنية التحتية إلى الابتكارات المتطورة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ستمكننا من تحويل تطبيقاتنا الحالية، وبناء حلول جديدة بسهولة. ومن شأن هذا الاستثمار الضخم في البنية التحتية الرقمية أن يعزز من مشاريع الاستدامة والضيافة لدينا في المنطقة."
تعمل Stc Group في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقوم بإنشاء شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة، وبنيتها التحتية، والقيام بإدارتها وتشغيلها، وصيانتها. كما تعمل المجموعة في إنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني. وقال عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية: "يمثل استثمار AWS في المملكة العربية السعودية دعمًا قويًا لقطاع التكنولوجيا المزدهر في المملكة. فالمملكة العربية السعودية آخذة في التحول لتصبح المركز الرقمي البارز في المنطقة، مدعومة باقتصاد مزدهر ومجتمع من الشباب البارعين في التكنولوجيا." وأضاف: "سيؤدي هذا الاستثمار، إلى جانب أعمال شركة الاتصالات السعودية Saudi Telecom Group))، إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في أن تصبح من بين الدول الأكثر اتصالاً ورقمنة في العالم."
شبكة AWS Partners أيضًا ترحب بمنطقة AWS الجديدة
AWS Partner Network (APN) هي مجتمع عالمي يستفيد من تقنيات AWS، وبرامجها، وخبراتها، وأدواتها لبناء الحلول والخدمات للعملاء. وسوف تقدم Partners وAWS حلولاً مبتكرة معًا، ويوجِدون حلولاً للتحديات التقنية، ويفوزون بالصفقات، ويقدمون قيمة أكبر للعملاء. شبكة AWS Partners في المملكة العربية السعودية تتضمن Adobe، وAppSquadz، وCognizant، وDXC Technology، وGenesys، وKyndryl، وLTMindtree، وSAP، وTrend Micro Incorporated، وZain، وغيرها الكثير. للحصول على القائمة الكاملة AWS Partners، تفضل بزيارة .
وقال Tony Bates، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة Genesys: "تلتزم Genesys بتعميق تواجدها في الشرق الأوسط وجلب خبرات الذكاء الاصطناعي والابتكار إلى المنطقة، وهو ما تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا من خلال إضافة إمكانات جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي العامة التي ستمكن الشركات المحلية من تلبية التوقعات الخاصة بقاعدة المستهلكين من ذوي الخبرة الرقمية". وأضاف: "يثق العديد من المؤسسات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها في حلول Genesys اليوم، والتعاون مع AWS لتوسيع قدراتنا السحابية سيمكننا من اجتذاب المزيد من الشركات التي تهدف بالأساس إلى الخضوع لعملية التحول الرقمي، مما يجعلها قادرة على تحقيق النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. ويعد تعاوننا طويل الأمد مع AWS أمرًا بالغ الأهمية لتزويد عملائنا بمرونة الأعمال، وتمكينهم من تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بخصوصية البيانات، والإقامة، والحماية في مكان عملهم حتى يتمكنوا من تقديم تجارب تحدد الولاء والتميز في السوق العالمية.
وقال أحمد الفيفي، نائب الرئيس الأول لشركة SAP في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تلتزم SAP ونظامها الإيكولوجي من الشركاء، مثل AWS، بدعم الأهداف الرقمية لرؤية السعودية 2030، ولدينا تاريخ طويل من التعاون لتمكين المؤسسات من العمل بكفاءة أكبر والاستفادة بشكل أفضل من بياناتها". وأضاف: "هذا التوسع في شراكتنا سيساعد على تعزيز عملية التحول الرقمي للشركات السعودية، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء شبكة من المؤسسات الذكية، والمستدامة، والمستقبلية. ونؤمن بأن هذا التعاون سيعود بالنفع على عملاء SAP في المملكة بشكل كبير، حيث سيعزز الابتكار ويزيد من نشر الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي الاحتياجات المحلية وتساهم في برنامج البلاد الرائع الذي يهدف للتنويع والتحول الاقتصادي."
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين، المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: "تستحوذ المملكة على الأضواء باعتبارها مركزًا لتقنيات الجيل المقبل، بتبني استراتيجية "السحابة أولاً" التي تركز على دفع عجلة النمو من خلال الابتكار. ويستمر هذا في جذب العمليات العالمية بما في ذلك إطلاق AWS، ونحن نتطلع إلى التعاون مع AWS لفتح آفاق جديدة في مجال الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي". كما أضاف: "ستعمل هذه الشراكة على تعزيز حلولنا الحائزة على جوائز، وتمكين عملائنا من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي التوليدي ووظائف المدينة الذكية. ويتوافق ذلك مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توسيع نظامنا الإيكولوجي الرقمي لتمكين المجتمعات وحماية البيئة، بجانب تشكيل مستقبل الإنتاجية المؤسسية، وتسريع عملية التحول إلى اقتصاد رقمي مستدام."
الالتزام بالاستدامة
تلتزم Amazon بأن تصبح شركة أكثر استدامة، وذلك بالوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية في جميع عملياتها بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من اتفاقية باريس، كجزء من مبادرة "تعهد المناخ". هذا وقد شاركت Amazon في تأسيس مبادرة "تعهد المناخ"، وكانت أول مُوقِّع عليه في عام 2019. وكجزء من التزامها بتعهد المناخ، تسير Amazon على مسار تزويد عملياتها بالطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، أي قبل خمس سنوات من الهدف الأصلي لعام 2030. . تم تصنيف Amazon كأكبر مشترٍ للشركات ذات الطاقة المتجددة بالسنوات الأربع الماضية على التوالي، وهو المركز الذي احتلته منذ عام 2020، وفقًا لـ Bloomberg New Energy Finance. وتمتلك Amazon الآن أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة في 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون AWS إيجابية في مجال استعمال المياه بحلول عام 2030، مما يساهم في إعادة المياه إلى المجتمعات أكثر مما تستخدمه في عملياتها المباشرة.
نبذة عن Amazon Web Services
منذ عام 2006، أصبحت Amazon Web Services السحابة الأكثر شمولية والأكثر اعتمادية على مستوى العالم. إذ تعمل AWS باستمرار على توسيع خدماتها لدعم كل أعباء الأعمال فعليًّا، ولديها الآن أكثر من 240 خدمة ذات ميزات متكاملة في الحوسبة والتخزين، وقواعد البيانات، والشبكات، والتحليلات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي AI))، وإنترنت الأشياء IoT))، وتطوير الأجهزة المحمولة، والأمن، والهجين، والوسائط، والتطبيقات، ونشرها، وإدارتها من 105 منطقة "توافر خدمات" ضمن 33 منطقة جغرافية، بجانب الإعلان عن خطط لـ 18 منطقة "توافر خدمات" إضافية وست مناطق AWS أخرى في ماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، والسحابة السيادية الأوروبية التابعة لـ AWS. ويثق الملايين من العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نموًا، والمؤسسات الكبرى، والوكالات الحكومية الرائدة - في AWS لإدارة البِنى التحتية الخاصة بهم، وبالتالي تصبح أكثر مرونة وتتمتع بتكلفة منخفضة. لمعرفة المزيد حول AWS، تفضل بزيارة
نبذة عن Amazon
تسترشد Amazon بأربعة مبادئ: الهوس بالعملاء بدلاً من التركيز على المنافسين، والشغف بالاختراع، والالتزام بالتميز التشغيلي، والتفكير طويل المدى. تسعى أمازون جاهدة لأن تكون الشركة الأكثر تركيزًا على العملاء على وجه الأرض، وصاحب العمل الأفضل في العالم، وأكثر أماكن العمل أمانًا في العالم. ومن بين الأشياء التي ابتكرتها Amazon: تقييمات العملاء، والتسوق بنقرة واحدة، وتوصيات مخصصة، وخدمات Prime، Fulfillment by Amazon، AWS، Kindle Direct Publishing، Kindle، Career Choice، Fire Tablets، Fire TV، Amazon Echo، Alexa، Just Walk Out، Amazon Studios، ومبادرة تعهد المناخ (Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ومتابعة @AmazonNews
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