منصة خدمات أمازون ويب (AWS) تعتزم إطلاق منطقة بنية تحتية في المملكة العربية السعودية

(BUSINESS WIRE ): أعلنت اليوم شركة "خدمات أمازون ويب" AWS))، التابعة لشركة Amazon:(NASDAQ: AMZN)، أنها ستطلق منطقة البنية التحتية لخدمات أمازون ويب (AWS) في المملكة العربية السعودية في عام 2026. منطقة خدمات أمازون ويب (AWS Region) الجديدة ستمنح المطورين، والشركات الناشئة، ورجال الأعمال، والمؤسسات، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية، والتعليم، والألعاب والمنظمات غير الربحية، خيارات أكبر لتشغيل تطبيقاتهم، وكذلك خدمة المستخدمين النهائيين من مراكز البيانات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ما يضمن قدرة العملاء على الاحتفاظ بالمحتوى الخاص بهم داخل الدولة عند رغبتهم في ذلك. وكجزء من التزامها طويل الأمد، تخطط منصة AWS لاستثمار أكثر من 5.3 مليار دولار (حوالي 19.88 مليار ريال سعودي) في المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات حول البنية التحتية لشبكة مناطق AWS العالمية، تفضل بزيارة .

وقال Prasad Kalyanaraman، نائب الرئيس بقسم البنية التحتية في شركة خدمات أمازون ويب (AWS): "إعلان اليوم يدعم عملية التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال أعلى مستويات الأمان والمرونة المتوفرة في البنية التحتية السحابية لخدمات أمازون ويب AWS))، مما يساعد على تلبية الطلب سريع النمو على الخدمات السحابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وأضاف: "سوف تتيح منطقة AWS الجديدة للمؤسسات إطلاق الإمكانيات الكاملة للخدمات السحابية، وبناء الحلول باستخدام تقنيات AWS مثل الحوسبة، والتخزين، وقواعد البيانات، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحقيق التحول للطرق التي تخدم بها الشركات والمؤسسات عملاءها. ونحن نتطلع إلى مساعدة المؤسسات والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية على تقديم تطبيقات مدعومة بالخدمات السحابية، وذلك لتسريع النمو والإنتاجية، والابتكار، وتحفيز خلق فرص العمل، والتدريب على المهارات والفرص التعليمية."

وقال معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: "إن الشراكة مع AWS، والإعلان عن منطقة AWS المدعومة باستثمارات تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار، سوف تمنح شرارة البدء نحو عصر جديد من التميز التكنولوجي والابتكار في المملكة". وأضاف: "تُظهر هذه المنطقة السحابية التزامًا راسخًا بالبحث، والابتكار، وتمكين رواد الأعمال لتحقيق الرخاء لمنطقتنا والعالم."

وسوف تتكون منطقة AWS الجديدة من ثلاث "مناطق توافر خدمات" عند الإطلاق، بالإضافة إلى 105 "منطقة توافر خدمات" تتواجد عبر 33 منطقة جغرافية على مستوى العالم. وتزامنًا مع إعلان اليوم، تخطط منصة AWS لإطلاق 18 منطقة توافر خدمات إضافية، وستة مناطق AWS أخرى؛ في ماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، والسحابة السيادية الأوروبية التابعة لـ AWS. تتكون مناطق AWS من مناطق توافر الخدمات التي تضم البنية التحتية في مواقع جغرافية منفصلة ومتميزة. وتقع مناطق توافر الخدمات بعيدًا عن بعضها البعض بدرجة كافية لدعم استمرارية أعمال العملاء، ولكنها قريبة بما يكفي لإتاحة زمن وصول منخفض للتطبيقات ذات التوافر الكبير التي تستخدم مناطق توافر ذات خدمات متعددة. وتتمتع كل منطقة توافر خدمات بوحدات طاقة، وتبريد، وأمان مستقلة، كما أنها متصلة عبر شبكات تكرارية ذات زمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء AWS الذين يركزون على مسألة التوافر العالي تصميم تطبيقاتهم لتعمل في مناطق توافر الخدمات المتعددة، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من تدارك الأخطاء.

تقدم منصة AWS أوسع وأعمق مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التحليلات، والذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة، وقاعدة البيانات، وإنترنت الأشياء IoT))، والتعلم الآلي ML))، وخدمات الهاتف المحمول، والتخزين، والتقنيات السحابية الأخرى. وسوف يتمكن العملاء -بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات التجارية، ومؤسسات القطاع العام، والمنظمات غير الربحية- من استخدام التقنيات المتقدمة للخدمات السحابية الرائدة عالميًا لتحفيز الابتكار، وتلبية تفضيلات مواقع البيانات، وتحقيق زمن وصول منخفض، وكذلك خدمة الطلبات على الخدمات السحابية في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

التزام Amazon بتطوير المهارات الرقمية

وفي إطار دعم النمو في اعتماد الخدمات السحابية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تواصل AWS توسيع نطاق برامجها التدريبية والمساعدة في تسريع وتيرة الأهداف الخاصة بـ رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة من زيادة المشاركة في القوى العاملة. وفي إطار المساعدة نحو تحقيق هذا الهدف، تطلق منصة AWSبرنامجًا جديدًا لتحسين المهارات، "مبادرة مهارات المرأة السعودية من AWS"، بالشراكة مع Skillsoft Global Knowledge. حيث ستقوم AWS بتدريب ما يصل إلى 4000 امرأة على AWS Cloud Practitioner Essentials، مجانًا، من خلال الدورات التدريبية في الفصول الدراسية مع متخصصين معتمدين من AWS. وتم تصميم هذه المبادرة لمساعدة النساء على بدء مهنة في مجال الحوسبة السحابية.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل AWS الاستثمار في مجال تحسين مهارات الطلاب والمطورين المحليين والمهنيين التقنيين والمهنيين غير التقنيين والجيل القادم من قادة تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال عروض مثل ، و، و، وAWS Skill Builder . وتساعد هذه العروض المتعلمين من كافة الخلفيات والخبرات على الاستعداد للعمل في المهن المرتبطة بالخدمات السحابية. إن برامج التدريب والاعتماد التابعة لـ AWS توفر للأفراد التدريب بالأساليب التي يرغبون في تعلمها، بدءًا من دورات التعليم العالي إلى برامج تطوير القوى العاملة بدوام كامل، إلى جانب المحتوى التعليمي التفاعلي القائم على الألعاب.

هذا وسوف تقوم AWS بإنشاء مركزين جديدين للابتكار وتزويد الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإرشاد الفني والتدريب على تقنيات AWS، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما ستقوم AWS أيضًا بتوفير منح لتمويل أبحاث طلاب الدراسات العليا وتوفير اشتراكات مجانية في مركز AWS Skill Builder لما يصل إلى 4000 فرد يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في المملكة العربية السعودية. AWS Skill Builder هو مركز تعليم رقمي يضم أكثر من 600 دورة تدريبية مجانية بما يصل إلى 14 لغة، ويغطي أكثر من 30 خدمة من خدمات AWS، بدءًا من المستويات التأسيسية إلى المستويات المتقدمة. وتساعد AWS في تسريع زيادة أعداد المرشحين المتنوعين الذين يدخلون مسار المواهب، وذلك من خلال توسيع نطاق التزام AWS بالتدريب الرقمي المجاني. وانطلاقًا من هذا الالتزام، سوف تواصل AWS أيضًا توسيع نطاق برامجها التدريبية وتسريع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة من زيادة المشاركة في القوى العاملة.

ستوفر AWS Academy لمؤسسات التعليم العالي منهجًا جاهزًا للتدريس في مجال الحوسبة السحابية، يقوم بإعداد الطلاب لمتابعة الشهادات المعترف بها في المجال، وكذلك الوظائف السحابية المطلوبة. قامت إحدى عشرة مؤسسة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية بدمج دورات AWS Academy في مناهجها الدراسية، بما في ذلك كلية الاتصالات والإلكترونيات، وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وغيرها. وتلتزم AWS بإزالة العوائق التي تحول دون تعلم المهارات السحابية، واستثمار مئات الملايين من الدولارات لتقديم تدريب مجاني على .

وفي إطار الالتزام المستمر نحو المساهمة في تطوير المهارات الرقمية، قامت AWS وAmazon لتقديم الدورات التدريبية والشهادات في مجال التقنيات السحابية، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تدريب أكثر من 30 ألف مواطن سعودي، وتوفير 35 ألفًا من قسائم الشهادات، كما ستوفر 100 فرصة للتدريب العملي. وسوف توفر Amazon Academy تدريبًا نوعيًّا وشهادات مجانية للمشاركين، لرفع مستوى الكفاءات المطلوبة، وإعداد المواهب السعودية للوظائف المستقبلية. كما سيقوم البرنامج بزيادة قدرات الجيل القادم من الشباب السعودي، ورجال الأعمال، والمهنيين في أي مرحلة من حياتهم المهنية لتحقيق النجاح في مختلف المهارات المطلوبة مثل الحوسبة السحابية، والخدمات اللوجستية، والقيادة. وسوف تتعاون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (MCIT) مع Amazon من خلال مبادرة المهارات المستقبلية التي أطلقتها الوزارة لتشجيع المواهب السعودية على التسجيل في أكاديمية تنمية المهارات، التي تديرها الأكاديمية الرقمية السعودية (SDA) وأكاديمية طويق (TUWAIQ). تجمع أكاديمية أمازون (Amazon Academy) بين خبرة أمازون التقنية والتشغيلية العالمية، وبين إدراكها لطبيعة المواهب السعودية، بهدف نشر البرامج التدريبية للمهارات المتطورة. والشهادات المدرجة ضمن مسار الحوسبة السحابية سوف تتضمن مستويات أساسية ومتقدمة، وكذلك المستويات المتخصصة، وذلك في مختلف مجالات الهندسة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، وغيرها من شهادات التكنولوجيا الجاهزة لسوق العمل، لدفع المهنيين والشركات نحو المستقبل الرقمي.

وكجزء من التزام Amazon المستمر بالمساهمة في تحسين مهارات النساء، قامت بإطلاق برنامج توظيف لمساعدات التوصيل - مما يخلق فرصًا لتحسين المهارات وتمكين النساء في المملكة العربية السعودية من إيجاد وظائف ناجحة في مجال لوجستيات التجارة الإلكترونية.

العملاء يرحبون بمنطقة AWS في المملكة العربية السعودية

تعد المؤسسات في المملكة العربية السعودية من بين ملايين العملاء النشطين الذين يستخدمون منصة AWS في أكثر من 190 دولة حول العالم. وتختار الشركات في المملكة العربية السعودية منصة AWS بهدف دفع الابتكار، وتعزيز كفاءة التكلفة، وتسريع وقت الإطلاق. ومن بين المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تختار منصة AWS لإدارة أعباء أعمالها: عبد اللطيف جميل، والمراعي، والمسافر، ومجموعة الناغي، وجاهز، وموبايلي، والبحر الأحمر العالمية، ومجموعة الاتصالات السعودية، ومجموعة سيرا القابضة، وغيرها الكثير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الابتكار، وزيادة المرونة، وتحقيق وفورات في التكاليف.

عبد اللطيف جميل هي شبكة من الشركات المتنوعة عالميًا، وبعمر يناهز الـ 80 عامًا، وتشكل العديد من القطاعات مستقبل قطاعاتها الأساسية، مثل النقل، والطاقة، والمياه، والخدمات المالية، والاستثمارات، والصحة. وتتمتع هذه الشبكة بإدارة عمليات لها في أكثر من 35 دولة. وقال حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل:"يعد الإعلان عن منطقة AWS الجديدة في المملكة العربية السعودية تطورًا مهمًا، إذ تتمتع تقنيات AWS المتقدمة بالقدرة على إطلاق كفاءات كبيرة للشركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وبالتالي دعم أهداف رؤية 2030" وأشار "لقد اخترنا منصة AWS في عام 2023 لتكون المزود السحابي المفضل لشركة عبد اللطيف جميل. فالتعاون مع AWS يعزز تحولنا الرقمي المستمر ويدفعنا نحو تحقيق المزيد من الابتكار، والتركيز على العملاء عبر قطاعاتنا الأساسية."

وتُعد شركة المراعي واحدة من أكبر شركات الألبان المتكاملة رأسيًا في العالم، وواحدة من أكبر شركات إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط. وتمتلك الشركة 11 علامة تجارية مختلفة، بما في ذلك أحد أكبر أساطيل النقل في الشرق الأوسط. وقال الدكتور فيصل الناصر، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة المراعي: "هذا يوم عظيم للتكنولوجيا في المملكة، حيث يمثل إنشاء منطقة AWS في المملكة العربية السعودية إنجازًا كبيرًا سيُحدث بلا شك ثورة في مجال الحوسبة السحابية". وأضاف: "إن الجمع بين الخدمات السحابية الرائدة التي تقدمها AWS والإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعودية سيساهم في نمو الاقتصاد وتطويره من خلال تزويد الشركات بإمكانية الوصول إلى حلول سحابية قابلة للتطوير، وتتسم بالأمان والموثوقية. لقد اعتمدنا سياسة "السحابة أولاً"، وبفضل هذا الإعلان والمجالات التي سيفتحها، فإننا متحمسون لتعزيز شراكتنا مع AWS، لتسريع مبادراتنا الرقمية وتعزيز كفاءتنا التشغيلية."

المسافر هي منصة سفر متكاملة، تضم شركات تلبي كل احتياجات القطاعات في قطاعي السفر والسياحة، وهي إحدى شركات السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية. وتعد شركة المسافر في طليعة الكيانات التي تقدم الخبرات من، وإلى، وداخل المملكة العربية السعودية، لأغراض الترفيه، والأعمال، والسياحة الدينية. وقال مزمل حسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "نحن نرحب بـ AWS في المملكة العربية السعودية. إذ سيتيح لنا ذلك بلا شك الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية الخاصة بمنصة AWS، وهو ما يتيح تعزيز مزايا أعمالنا المتبادلة". وأضاف: "نظرًا لأنها السحابة الرائدة عالميًا، مثلت AWS جزءًا لا يتجزأ من رحلة شركة المسافر الرقمية، ونحن على ثقة من أن AWS القادمة إلى المنطقة ستجلب لنا حلولاً أكثر ابتكارًا ومرونة لدفع النمو عبر قطاعات السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية."

مجموعة الناغي تُعد واحدة من أكبر المجموعات المتخصصة في قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية، والتجزئة في المملكة العربية السعودية. وقال الدكتور زكريا النجار، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة الناغي للسيارات: "نتقدم بأحر التهاني لشركة AWS على هذا الإعلان المثير للاهتمام. وهي حقيقة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نظرًا لإمكانيات المملكة والفرص الكبيرة التي توفرها." كما أضاف: "نحن حريصون على استكشاف الإمكانيات التي ستجلبها هذه المنطقة الجديدة، ونتطلع إلى الاستفادة من الخدمات السحابية التي تقدمها AWS لتسريع رحلة التحول الرقمي لدينا."

وبالنسبة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) التي توفر خدمات لاسلكية متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي الأفراد، والشركات، وشركات الاتصالات، وتتمتع بواحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، فقد قال سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي: "يعد اليوم مناسبة خاصة لشركة موبايلي، حيث نرحب بشركة AWS الرائدة في الصناعة، والتي تتمتع بقوة لا مثيل لها في مجال الحوسبة السحابية، في المملكة العربية السعودية". وأضاف: "تُعد هذه خطوة مهمة في إطار التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بحلول متطورة وتمكين أعمال الشركات في المملكة. ومن خلال الاستفادة من فهم موبايلي العميق للسوق المحلية، والبنية التحتية القوية، بالإضافة إلى الخبرة العالمية لشركة AWS، فإننا نخلق فرصًا لتقديم حلول B2B وB2C مبتكرة، وذلك لإحداث ثورة في التجربة الرقمية. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي المولد، وتقنيات الجيل التالي، واستكشاف الإمكانيات الكاملة مع AWS، فإننا نهدف إلى إطلاق العنان لإمكانيات تجارية جديدة، للعمل بشكل أكثر كفاءة، والوصول إلى جماهير على نطاق أوسع، والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وتستفيد شركة Red Sea Global من المفاهيم والتقنيات الأكثر ابتكارًا، وذلك لتقديم المشاريع التي تعمل بفعالية على تعزيز رفاهية العملاء، والمجتمعات، والبيئات. تدير شركة Red Sea Global وجهات سياحية مهمة ومتجددة، تهدف إلى تعزيز عروض السياحة الفاخرة، وتعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية، والسعي إلى ما هو أكثر من حماية البيئة الطبيعية فحسب، بل تحسينها أيضًا للأجيال القادمة. وقال John Pagano، الرئيس التنفيذي لشركة Red Sea Global: "يسعدنا أن نرى أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم، AWS، يقوم باستثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية. ونحن في شركة Red Sea Global، نؤمن بأن هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية الرقمية سيزيد من تعزيز تقديم مشاريع الضيافة والسياحة المستدامة في المنطقة. وأضاف: "هذا التعاون يسلط الضوء على أهمية المشاريع المرتبطة برؤية 2030، ويوضح كيفية مواصلة المملكة العربية السعودية لعملية جذب شركات من الدرجة الأولى مثل AWS، لتكون جزءًا من مشهد نموها وتطورها". كما أشار: "إن عمق واتساع خدمات AWS، التي تمتد من تقنيات البنية التحتية إلى الابتكارات المتطورة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ستمكننا من تحويل تطبيقاتنا الحالية، وبناء حلول جديدة بسهولة. ومن شأن هذا الاستثمار الضخم في البنية التحتية الرقمية أن يعزز من مشاريع الاستدامة والضيافة لدينا في المنطقة."

تعمل Stc Group في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقوم بإنشاء شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة، وبنيتها التحتية، والقيام بإدارتها وتشغيلها، وصيانتها. كما تعمل المجموعة في إنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني. وقال عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية: "يمثل استثمار AWS في المملكة العربية السعودية دعمًا قويًا لقطاع التكنولوجيا المزدهر في المملكة. فالمملكة العربية السعودية آخذة في التحول لتصبح المركز الرقمي البارز في المنطقة، مدعومة باقتصاد مزدهر ومجتمع من الشباب البارعين في التكنولوجيا." وأضاف: "سيؤدي هذا الاستثمار، إلى جانب أعمال شركة الاتصالات السعودية Saudi Telecom Group))، إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في أن تصبح من بين الدول الأكثر اتصالاً ورقمنة في العالم."

شبكة AWS Partners أيضًا ترحب بمنطقة AWS الجديدة

AWS Partner Network (APN) هي مجتمع عالمي يستفيد من تقنيات AWS، وبرامجها، وخبراتها، وأدواتها لبناء الحلول والخدمات للعملاء. وسوف تقدم Partners وAWS حلولاً مبتكرة معًا، ويوجِدون حلولاً للتحديات التقنية، ويفوزون بالصفقات، ويقدمون قيمة أكبر للعملاء. شبكة AWS Partners في المملكة العربية السعودية تتضمن Adobe، وAppSquadz، وCognizant، وDXC Technology، وGenesys، وKyndryl، وLTMindtree، وSAP، وTrend Micro Incorporated، وZain، وغيرها الكثير. للحصول على القائمة الكاملة AWS Partners، تفضل بزيارة .

وقال Tony Bates، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة Genesys: "تلتزم Genesys بتعميق تواجدها في الشرق الأوسط وجلب خبرات الذكاء الاصطناعي والابتكار إلى المنطقة، وهو ما تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا من خلال إضافة إمكانات جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي العامة التي ستمكن الشركات المحلية من تلبية التوقعات الخاصة بقاعدة المستهلكين من ذوي الخبرة الرقمية". وأضاف: "يثق العديد من المؤسسات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها في حلول Genesys اليوم، والتعاون مع AWS لتوسيع قدراتنا السحابية سيمكننا من اجتذاب المزيد من الشركات التي تهدف بالأساس إلى الخضوع لعملية التحول الرقمي، مما يجعلها قادرة على تحقيق النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. ويعد تعاوننا طويل الأمد مع AWS أمرًا بالغ الأهمية لتزويد عملائنا بمرونة الأعمال، وتمكينهم من تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بخصوصية البيانات، والإقامة، والحماية في مكان عملهم حتى يتمكنوا من تقديم تجارب تحدد الولاء والتميز في السوق العالمية.

وقال أحمد الفيفي، نائب الرئيس الأول لشركة SAP في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تلتزم SAP ونظامها الإيكولوجي من الشركاء، مثل AWS، بدعم الأهداف الرقمية لرؤية السعودية 2030، ولدينا تاريخ طويل من التعاون لتمكين المؤسسات من العمل بكفاءة أكبر والاستفادة بشكل أفضل من بياناتها". وأضاف: "هذا التوسع في شراكتنا سيساعد على تعزيز عملية التحول الرقمي للشركات السعودية، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء شبكة من المؤسسات الذكية، والمستدامة، والمستقبلية. ونؤمن بأن هذا التعاون سيعود بالنفع على عملاء SAP في المملكة بشكل كبير، حيث سيعزز الابتكار ويزيد من نشر الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي الاحتياجات المحلية وتساهم في برنامج البلاد الرائع الذي يهدف للتنويع والتحول الاقتصادي."

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين، المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: "تستحوذ المملكة على الأضواء باعتبارها مركزًا لتقنيات الجيل المقبل، بتبني استراتيجية "السحابة أولاً" التي تركز على دفع عجلة النمو من خلال الابتكار. ويستمر هذا في جذب العمليات العالمية بما في ذلك إطلاق AWS، ونحن نتطلع إلى التعاون مع AWS لفتح آفاق جديدة في مجال الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي". كما أضاف: "ستعمل هذه الشراكة على تعزيز حلولنا الحائزة على جوائز، وتمكين عملائنا من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي التوليدي ووظائف المدينة الذكية. ويتوافق ذلك مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توسيع نظامنا الإيكولوجي الرقمي لتمكين المجتمعات وحماية البيئة، بجانب تشكيل مستقبل الإنتاجية المؤسسية، وتسريع عملية التحول إلى اقتصاد رقمي مستدام."

الالتزام بالاستدامة

تلتزم Amazon بأن تصبح شركة أكثر استدامة، وذلك بالوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية في جميع عملياتها بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من اتفاقية باريس، كجزء من مبادرة "تعهد المناخ". هذا وقد شاركت Amazon في تأسيس مبادرة "تعهد المناخ"، وكانت أول مُوقِّع عليه في عام 2019. وكجزء من التزامها بتعهد المناخ، تسير Amazon على مسار تزويد عملياتها بالطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، أي قبل خمس سنوات من الهدف الأصلي لعام 2030. . تم تصنيف Amazon كأكبر مشترٍ للشركات ذات الطاقة المتجددة بالسنوات الأربع الماضية على التوالي، وهو المركز الذي احتلته منذ عام 2020، وفقًا لـ Bloomberg New Energy Finance. وتمتلك Amazon الآن أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة في 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون AWS إيجابية في مجال استعمال المياه بحلول عام 2030، مما يساهم في إعادة المياه إلى المجتمعات أكثر مما تستخدمه في عملياتها المباشرة.

نبذة عن Amazon Web Services

منذ عام 2006، أصبحت Amazon Web Services السحابة الأكثر شمولية والأكثر اعتمادية على مستوى العالم. إذ تعمل AWS باستمرار على توسيع خدماتها لدعم كل أعباء الأعمال فعليًّا، ولديها الآن أكثر من 240 خدمة ذات ميزات متكاملة في الحوسبة والتخزين، وقواعد البيانات، والشبكات، والتحليلات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي AI))، وإنترنت الأشياء IoT))، وتطوير الأجهزة المحمولة، والأمن، والهجين، والوسائط، والتطبيقات، ونشرها، وإدارتها من 105 منطقة "توافر خدمات" ضمن 33 منطقة جغرافية، بجانب الإعلان عن خطط لـ 18 منطقة "توافر خدمات" إضافية وست مناطق AWS أخرى في ماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، والسحابة السيادية الأوروبية التابعة لـ AWS. ويثق الملايين من العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نموًا، والمؤسسات الكبرى، والوكالات الحكومية الرائدة - في AWS لإدارة البِنى التحتية الخاصة بهم، وبالتالي تصبح أكثر مرونة وتتمتع بتكلفة منخفضة. لمعرفة المزيد حول AWS، تفضل بزيارة

نبذة عن Amazon

تسترشد Amazon بأربعة مبادئ: الهوس بالعملاء بدلاً من التركيز على المنافسين، والشغف بالاختراع، والالتزام بالتميز التشغيلي، والتفكير طويل المدى. تسعى أمازون جاهدة لأن تكون الشركة الأكثر تركيزًا على العملاء على وجه الأرض، وصاحب العمل الأفضل في العالم، وأكثر أماكن العمل أمانًا في العالم. ومن بين الأشياء التي ابتكرتها Amazon: تقييمات العملاء، والتسوق بنقرة واحدة، وتوصيات مخصصة، وخدمات Prime، Fulfillment by Amazon، AWS، Kindle Direct Publishing، Kindle، Career Choice، Fire Tablets، Fire TV، Amazon Echo، Alexa، Just Walk Out، Amazon Studios، ومبادرة تعهد المناخ (Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ومتابعة @AmazonNews

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