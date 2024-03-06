تتعاون Kinaxis مع قادة المؤسسات غير الربحية لتسريع التأثير الاجتماعي والبيئي

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت Kinaxis ® Inc. (TSX: KXS)، وهي منصة رائدة في إدارة سلسلة التوريد عن تعاونها مع منظمتين بارزتين غير ربحيتين – Women Who Code ومؤسسة Ellen MacArthur – لتسريع رؤية الشركة للحفاظ على موارد الكوكب وإثراء التجربة الإنسانية. وجرى الإعلان عن هذه الشراكات ضمن تقرير الاستدامة الجديد للشركة لعام 2023 والذي يُسلط الضوء على أحدث المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لتتزامن مع التقارير المالية والإفصاحات السنوية.
ستعمل Kinaxis مع Women Who Code ، والتي تتمثل مهمتها في تمكين مختلف أطياف النساء من التفوق في المهن التكنولوجية و Ellen MacArthur Foundation ، والتي تُطالب ببناء اقتصاد دائري للقضاء على النفايات والتلوث، وتدوير المنتجات والمواد، وإعادة تصور الطبيعة.
تركز كلتا المؤسستين على دعم ورفع مستوى المبتكرين وصانعي التغيير لحل بعض المشكلات الأكثر إلحاحًا في العالم، وهو ما يعكس كيفية تعامل Kinaxis مع حل تعقيدات سلسلة التوريد.
"تلتزم كل من مؤسسة Women Who Code ومؤسسة Ellen MacArthur بخلق عالم يكون فيه العامل الوحيد المُقيد هو خيالك. نشعر بسعادة غامرة في استكشاف الطرق التي يمكننا من خلالها العمل مع تلك المؤسستين حيث تأخذ مرونة سلسلة التوريد والاستدامة مستويات جديدة من الأهمية في عصرنا الجديد الذي يتسم بالاضطرابات التي لا تنتهي أبدًا" وهو ما قاله: John Sicard ، الرئيس والمدير التنفيذي في Kinaxis . وأضاف: "إن طموحنا نحو تعزيز سلاسل التوريد العالمية هو طموح كبير ونحن نعلم أننا لا نستطيع القيام بكل ذلك بمفردنا ولهذا السبب يعتبر التعاون مع المؤسسات التي لها نفس المنهجية في التفكير أمرًا بالغ الأهمية لمساعدتنا في تعزيز الاقتصاد الدائري ومستقبل مسؤول اجتماعيًا للجميع. "
توفر منظمة Women Who Code للمهندسين والمطورين وعلماء البيانات والمهندسين المعماريين والمصممين وغيرهم من التقنيين الأدوات والموارد والفرص التي يحتاجون إليها للنمو والنجاح في حياتهم المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا. وتماشيًا مع التزام الشركة ببناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافًا للنساء في مجال التكنولوجيا، ستعمل Kinaxis مع المؤسسة من خلال تعزيز جهود توظيف الأعضاء، وإعداد برنامج إرشادي جديد وتوفير الموارد، والتي تُثير الاهتمام بمهن سلسلة التوريد.
وما إن تصبح عضوًا في شبكة Ellen MacArthur Foundation، فستتعاون Kinaxis مع شبكة المؤسسة الواسعة والتي تضم قادة وممارسي الاقتصاد الدائري لتعزيز الممارسات الدائرية في الصناعة والمشاركة في المشاريع البحثية الرائدة المصممة بغرض دفع الابتكار على نطاق واسع. وبتجنّب النموذج الخطي "الأخذ والتصنيع والهدر"، يوفر الاقتصاد الدائري للشركات الفرصة لإعادة تصميم سلاسل التوريد الخاصة بها بغرض تلبية هذه الاحتياجات، فضلاً عن تقليل التكاليف وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضاف Sicard: "باعتبارنا أكبر مستهلك منفرد للموارد الطبيعية للأرض - سواء كانت المواد المستخدمة لصنع شيء ما، أو الموارد اللازمة لتخزين شيء ما، أو الانبعاثات الناجمة لشحن شيء ما - فإن سلاسل التوريد على أتم الاستعداد لإحداث تأثير إيجابي كبير، وليس فقط بسبب اللوائح والتي تتطلب ذلك."
بفضل أكثر من 40.000 مستخدم في أكثر من 100 دولة، تعمل Kinaxis مع بعض من أكبر العلامات التجارية في العالم في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية المعبأة والسيارات والتكنولوجيا المتطورة وعلوم الحياة وغيرها. تتيح التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع للشركات تنسيق شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها من البداية إلى النهاية بدءًا من التخطيط الاستراتيجي وحتى التسليم في المحطة الأخيرة. تساعد تقنية Kinaxis الشركات التي تزود الصناعة الزراعية بنسبة 40% من الجرارات في العالم، وتساعد في الحفاظ على نظافة أكثر من 110,000,000,000 سِن كل عام، ويضمن حصول أكثر من 35 مليون حيوان أليف على وجبات مغذية كل عام.
يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول الشراكات الجديدة وبرنامج العطاء المؤسسي للشركة في تقرير الاستدامة لعامة 2023 .
لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، تُرجى زيارة الموقع Kinaxis .
نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي رائد عالمي في مجال إدارة سلسلة التوريد الحديثة. ونخدم سلاسل التوريد والأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. تحوز برامجنا على ثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمة للتعامل مع التقلبات والاضطراب الحالي. نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع النهج الذي يركز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من كل الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها بداية من التخطيط الاستراتيجي المتعدد السنوات ومرورًا بالتنفيذ السريع والتسليم في المحطة الأخيرة. لمزيد من الأخبار والمعلومات، تُرجى زيارة kinaxis أو تابعنا على لينكدإن .
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