تتعاون Kinaxis مع قادة المؤسسات غير الربحية لتسريع التأثير الاجتماعي والبيئي

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت Kinaxis ®‏ Inc.‏ (TSX: KXS)، وهي منصة رائدة في إدارة سلسلة التوريد عن تعاونها مع منظمتين بارزتين غير ربحيتين – Women Who Code ومؤسسة Ellen MacArthur – لتسريع رؤية الشركة للحفاظ على موارد الكوكب وإثراء التجربة الإنسانية. وجرى الإعلان عن هذه الشراكات ضمن تقرير الاستدامة الجديد للشركة لعام 2023 والذي يُسلط الضوء على أحدث المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لتتزامن مع التقارير المالية والإفصاحات السنوية.

ستعمل Kinaxis مع Women Who Code ، والتي تتمثل مهمتها في تمكين مختلف أطياف النساء من التفوق في المهن التكنولوجية و Ellen MacArthur Foundation ، والتي تُطالب ببناء اقتصاد دائري للقضاء على النفايات والتلوث، وتدوير المنتجات والمواد، وإعادة تصور الطبيعة.

تركز كلتا المؤسستين على دعم ورفع مستوى المبتكرين وصانعي التغيير لحل بعض المشكلات الأكثر إلحاحًا في العالم، وهو ما يعكس كيفية تعامل Kinaxis مع حل تعقيدات سلسلة التوريد.

"تلتزم كل من مؤسسة Women Who Code ومؤسسة Ellen MacArthur بخلق عالم يكون فيه العامل الوحيد المُقيد هو خيالك. نشعر بسعادة غامرة في استكشاف الطرق التي يمكننا من خلالها العمل مع تلك المؤسستين حيث تأخذ مرونة سلسلة التوريد والاستدامة مستويات جديدة من الأهمية في عصرنا الجديد الذي يتسم بالاضطرابات التي لا تنتهي أبدًا" وهو ما قاله: John Sicard ، الرئيس والمدير التنفيذي في Kinaxis . وأضاف: "إن طموحنا نحو تعزيز سلاسل التوريد العالمية هو طموح كبير ونحن نعلم أننا لا نستطيع القيام بكل ذلك بمفردنا ولهذا السبب يعتبر التعاون مع المؤسسات التي لها نفس المنهجية في التفكير أمرًا بالغ الأهمية لمساعدتنا في تعزيز الاقتصاد الدائري ومستقبل مسؤول اجتماعيًا للجميع. "

توفر منظمة Women Who Code للمهندسين والمطورين وعلماء البيانات والمهندسين المعماريين والمصممين وغيرهم من التقنيين الأدوات والموارد والفرص التي يحتاجون إليها للنمو والنجاح في حياتهم المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا. وتماشيًا مع التزام الشركة ببناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافًا للنساء في مجال التكنولوجيا، ستعمل Kinaxis مع المؤسسة من خلال تعزيز جهود توظيف الأعضاء، وإعداد برنامج إرشادي جديد وتوفير الموارد، والتي تُثير الاهتمام بمهن سلسلة التوريد.

وما إن تصبح عضوًا في شبكة Ellen MacArthur Foundation، فستتعاون Kinaxis مع شبكة المؤسسة الواسعة والتي تضم قادة وممارسي الاقتصاد الدائري لتعزيز الممارسات الدائرية في الصناعة والمشاركة في المشاريع البحثية الرائدة المصممة بغرض دفع الابتكار على نطاق واسع. وبتجنّب النموذج الخطي "الأخذ والتصنيع والهدر"، يوفر الاقتصاد الدائري للشركات الفرصة لإعادة تصميم سلاسل التوريد الخاصة بها بغرض تلبية هذه الاحتياجات، فضلاً عن تقليل التكاليف وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف Sicard: "باعتبارنا أكبر مستهلك منفرد للموارد الطبيعية للأرض - سواء كانت المواد المستخدمة لصنع شيء ما، أو الموارد اللازمة لتخزين شيء ما، أو الانبعاثات الناجمة لشحن شيء ما - فإن سلاسل التوريد على أتم الاستعداد لإحداث تأثير إيجابي كبير، وليس فقط بسبب اللوائح والتي تتطلب ذلك."

بفضل أكثر من 40.000 مستخدم في أكثر من 100 دولة، تعمل Kinaxis مع بعض من أكبر العلامات التجارية في العالم في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية المعبأة والسيارات والتكنولوجيا المتطورة وعلوم الحياة وغيرها. تتيح التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع للشركات تنسيق شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها من البداية إلى النهاية بدءًا من التخطيط الاستراتيجي وحتى التسليم في المحطة الأخيرة. تساعد تقنية Kinaxis الشركات التي تزود الصناعة الزراعية بنسبة 40% من الجرارات في العالم، وتساعد في الحفاظ على نظافة أكثر من 110,000,000,000 سِن كل عام، ويضمن حصول أكثر من 35 مليون حيوان أليف على وجبات مغذية كل عام.

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول الشراكات الجديدة وبرنامج العطاء المؤسسي للشركة في تقرير الاستدامة لعامة 2023 .

لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، تُرجى زيارة الموقع Kinaxis .

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي رائد عالمي في مجال إدارة سلسلة التوريد الحديثة. ونخدم سلاسل التوريد والأشخاص الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. تحوز برامجنا على ثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمة للتعامل مع التقلبات والاضطراب الحالي. نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع النهج الذي يركز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من كل الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها بداية من التخطيط الاستراتيجي المتعدد السنوات ومرورًا بالتنفيذ السريع والتسليم في المحطة الأخيرة. لمزيد من الأخبار والمعلومات، تُرجى زيارة kinaxis أو تابعنا على لينكدإن .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.