Brightcove تُشغِّل أول بث مباشر عالمي لسباق Daytona 200 برعاية Motoamerica

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت Brightcove (ورمزها في بورصة NASDAQ‏: BCOV‏)، وهي شركة تكنولوجيا البث المباشر الأكثر موثوقية في العالم، اليوم عن ترحيبها بشركة MotoAmerica ، التي ترعى سلسلة سباقات الدراجات النارية الرائدة في أمريكا الشمالية، من بين قائمة عملاء الوسائط الإعلامية. وبصفتها الشركة التي تقدم خدمات البث الرسمية لمؤسسة، MotoAmerica, ستشغل Brightcove قدرات البث المباشر وبث الفيديو عند الطلب (VOD) لخدمة البث MotoAmerica Live+‎ ، والتي ستبث حصريًا النسخة الـ 82 القادمة من سباق Daytona 200‏ (في الفترة من 7 إلى 9 مارس 2024).

يقول Marc DeBevoise، المدير التنفيذي لشركة Brightcove "تحتاج المؤسسات الرياضية والترفيهية اليوم خدمات البث المباشر والبث عند الطلب عالية الجودة للوصول إلى جماهيرها وجذب اهتمامهم بشكل فعال". "ويسعدنا أن نتعاون مع MotoAmerica لمساعدتهم في تقديم تجربة مشاهدة فريدة للجماهير في كل أنحاء العالم. ومن خلال منصتنا الحائزة على جوائز، ستتمكن MotoAmerica الآن من تحقيق أرباح من محتواها على الصعيد العالمي وتحقيق إيرادات إضافية".

يقول Chuck Aksland، مدير العمليات في MotoAmerica "بدأت MotoAmerica رحلتها في البث المباشر لأحداث سباقات الدراجات النارية في عام 2019. وعلى مر السنين، كنا نتلقى آراء جمهورنا لتعزيز تجربة المشاهدة". "واستجابةً لذلك، قررنا التعاون مع Brightcove لنقدم لجمهورنا التجربة الأفضل التي كانوا يتطلعون إليها. ومن خلال المنصة الجديدة التي توفرها Brightcove، تستطيع MotoAmerica تضمين عناصر إضافية في تجربة المشاهدة الشاملة. ومن هذه العناصر، توقيت البث المباشر المدمج، وخيارات الرهان، وتحديثات الأخبار، وعروض البضائع، والوصول إلى قناة MTRSPT1 المخصصة لسباقات السيارات والدراجات النارية، والتي تُبثّ على مدار 24 ساعة، كل ذلك في مكان واحد. وتضمن الشراكة مع Brightcove استمتاع جمهور MotoAmerica الحاليين والجُدد بأفضل تجربة مشاهدة ممكنة. نحن متحمسون جدًا بشأن التحسينات وتحدونا ثقة كبيرة في التقدير الذي سيوليه جمهورنا للميزات والوظائف المُحسَّنة التي ستتوفر لهم الآن.

للتمكن من مشاهدة أحداث MotoAmerica، يمكن للجمهور الاشتراك في خدمة البث المباشر من MotoAmerica، MotoAmerica Live+‎ . ويستطيع المشتركون مشاهدة السباقات في كل فئات MotoAmerica بالبث المباشر أو ببث عند الطلب، ومشاهدة أبرز اللقطات والمقابلات والسباقات من السنوات الماضية.

تنضم MotoAmerica إلى قائمة المؤسسات الرياضية الاحترافية التي تستخدم تكنولوجيا Brightcove حاليًا للتواصل مع جمهورها، ومنها Atlantic Coast Conference‏ (ACC‏)، وRaycom Sports، وATP Tour، وBadminton Horse Trials، وCanadian Football League، وConfederation of North، وCentral America and Caribbean Association Football‏ (Concacaf‏)، وHarness Racing Victoria، وLittle League Baseball and Softball، وMajor League Soccer‏ (MLS‏)، وNational Hockey League‏ (NHL‏)، وNational Hot Rod Association‏ (NHRA‏)، وU.S. Ski & Snowboard، وUnited States Olympic and Paralympic Committee، وUnited World Wrestling and USA Volleyball.

تُظهر إضافة MotoAmerica أيضًا أن Brightcove هي الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا البث المباشر على مستوى العالم من خلال منصة يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير ومرنة ومحل ثقة بعض أبرز الكيانات الرياضية في العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Brightcove .

نبذة عن MotoAmerica

MotoAmerica هي سلسلة سباقات الدراجات النارية الأولى في أمريكا الشمالية. وتأسست MotoAmerica في عام 2014، وهي موطن بطولة AMA Superbike Championship إلى جانب فئات أخرى إضافية، مثل Supersport، وStock 1000، وTwins Cup، وJunior Cup، وKing Of The Baggers. وMotoAmerica هي شركة تابعة لمجموعة KRAVE Group LLC، وهي شراكة تضمّ بطل العالم السابق لسباق 500 سي سي ثلاث مرات، وبطل بطولة AMA Superbike مرتين، وبطل AMA Hall of Famer Wayne Rainey‏؛ Chuck Aksland، المتسابق السابق والمدير السابق لـ Team Roberts؛ وTerry Karges، المدير التنفيذي لتسويق السباقات؛ ورجل الأعمال Richard Varner. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع ومتابعة MotoAmerica على Facebook ، وInstagram ، وTikTok ، وTwitter ، وYouTube .

نبذة عن Brightcove Inc.‎

توفر Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأكثر أمانًا في العالم لبناء تواصل أكبر بين الشركات وجمهورها، بغض النظر عن أماكنهم أو الأجهزة التي يشاهدون المحتوى عليها. وفي أكثر من 60 بلدًا حول العالم، تُمكِّن منصة الفيديو الذكية من Brightcove الشركات من أن تبيع خدماتها لعملائها بكل كفاءة وفعالية، وروّاد الإعلام من بث محتواهم وتحقيق الأرباح بموثوقية أكبر، وكل مؤسسة من التواصل مع أعضاء فريقها بشكل أقوى. وبفضل جائزتي Technology and Engineering Emmy® Awards للابتكار، والجاهزية العالية التي تُشكّل دائمًا حجر الأساس في الصناعة، والقابلية للتطوير بمستوى لا مثيل له، فإننا نعمل باستمرار على الابتكار في ما يمكن أن يفعله بث الفيديو. تابِع Brightcove على LinkedIn ، وX ‏(Twitter سابقًا) ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة الموقع Brightcove .

