Brightcove تُشغِّل أول بث مباشر عالمي لسباق Daytona 200 برعاية Motoamerica

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت Brightcove (ورمزها في بورصة NASDAQ‏: BCOV‏)، وهي شركة تكنولوجيا البث المباشر الأكثر موثوقية في العالم، اليوم عن ترحيبها بشركة MotoAmerica ، التي ترعى سلسلة سباقات الدراجات النارية الرائدة في أمريكا الشمالية، من بين قائمة عملاء الوسائط الإعلامية. وبصفتها الشركة التي تقدم خدمات البث الرسمية لمؤسسة، MotoAmerica, ستشغل Brightcove قدرات البث المباشر وبث الفيديو عند الطلب (VOD) لخدمة البث MotoAmerica Live+‎ ، والتي ستبث حصريًا النسخة الـ 82 القادمة من سباق Daytona 200‏ (في الفترة من 7 إلى 9 مارس 2024).

يقول Marc DeBevoise، المدير التنفيذي لشركة Brightcove "تحتاج المؤسسات الرياضية والترفيهية اليوم خدمات البث المباشر والبث عند الطلب عالية الجودة للوصول إلى جماهيرها وجذب اهتمامهم بشكل فعال". "ويسعدنا أن نتعاون مع MotoAmerica لمساعدتهم في تقديم تجربة مشاهدة فريدة للجماهير في كل أنحاء العالم. ومن خلال منصتنا الحائزة على جوائز، ستتمكن MotoAmerica الآن من تحقيق أرباح من محتواها على الصعيد العالمي وتحقيق إيرادات إضافية".

يقول Chuck Aksland، مدير العمليات في MotoAmerica "بدأت MotoAmerica رحلتها في البث المباشر لأحداث سباقات الدراجات النارية في عام 2019. وعلى مر السنين، كنا نتلقى آراء جمهورنا لتعزيز تجربة المشاهدة". "واستجابةً لذلك، قررنا التعاون مع Brightcove لنقدم لجمهورنا التجربة الأفضل التي كانوا يتطلعون إليها. ومن خلال المنصة الجديدة التي توفرها Brightcove، تستطيع MotoAmerica تضمين عناصر إضافية في تجربة المشاهدة الشاملة. ومن هذه العناصر، توقيت البث المباشر المدمج، وخيارات الرهان، وتحديثات الأخبار، وعروض البضائع، والوصول إلى قناة MTRSPT1 المخصصة لسباقات السيارات والدراجات النارية، والتي تُبثّ على مدار 24 ساعة، كل ذلك في مكان واحد. وتضمن الشراكة مع Brightcove استمتاع جمهور MotoAmerica الحاليين والجُدد بأفضل تجربة مشاهدة ممكنة. نحن متحمسون جدًا بشأن التحسينات وتحدونا ثقة كبيرة في التقدير الذي سيوليه جمهورنا للميزات والوظائف المُحسَّنة التي ستتوفر لهم الآن.

للتمكن من مشاهدة أحداث MotoAmerica، يمكن للجمهور الاشتراك في خدمة البث المباشر من MotoAmerica، MotoAmerica Live+‎ . ويستطيع المشتركون مشاهدة السباقات في كل فئات MotoAmerica بالبث المباشر أو ببث عند الطلب، ومشاهدة أبرز اللقطات والمقابلات والسباقات من السنوات الماضية.

تنضم MotoAmerica إلى قائمة المؤسسات الرياضية الاحترافية التي تستخدم تكنولوجيا Brightcove حاليًا للتواصل مع جمهورها، ومنها Atlantic Coast Conference‏ (ACC‏)، وRaycom Sports، وATP Tour، وBadminton Horse Trials، وCanadian Football League، وConfederation of North، وCentral America and Caribbean Association Football‏ (Concacaf‏)، وHarness Racing Victoria، وLittle League Baseball and Softball، وMajor League Soccer‏ (MLS‏)، وNational Hockey League‏ (NHL‏)، وNational Hot Rod Association‏ (NHRA‏)، وU.S. Ski & Snowboard، وUnited States Olympic and Paralympic Committee، وUnited World Wrestling and USA Volleyball.

تُظهر إضافة MotoAmerica أيضًا أن Brightcove هي الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا البث المباشر على مستوى العالم من خلال منصة يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير ومرنة ومحل ثقة بعض أبرز الكيانات الرياضية في العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Brightcove .

نبذة عن MotoAmerica

MotoAmerica هي سلسلة سباقات الدراجات النارية الأولى في أمريكا الشمالية. وتأسست MotoAmerica في عام 2014، وهي موطن بطولة AMA Superbike Championship إلى جانب فئات أخرى إضافية، مثل Supersport، وStock 1000، وTwins Cup، وJunior Cup، وKing Of The Baggers. وMotoAmerica هي شركة تابعة لمجموعة KRAVE Group LLC، وهي شراكة تضمّ بطل العالم السابق لسباق 500 سي سي ثلاث مرات، وبطل بطولة AMA Superbike مرتين، وبطل AMA Hall of Famer Wayne Rainey‏؛ Chuck Aksland، المتسابق السابق والمدير السابق لـ Team Roberts؛ وTerry Karges، المدير التنفيذي لتسويق السباقات؛ ورجل الأعمال Richard Varner. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع ومتابعة MotoAmerica على Facebook ، وInstagram ، وTikTok ، وTwitter ، وYouTube .

نبذة عن Brightcove Inc.‎

توفر Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأكثر أمانًا في العالم لبناء تواصل أكبر بين الشركات وجمهورها، بغض النظر عن أماكنهم أو الأجهزة التي يشاهدون المحتوى عليها. وفي أكثر من 60 بلدًا حول العالم، تُمكِّن منصة الفيديو الذكية من Brightcove الشركات من أن تبيع خدماتها لعملائها بكل كفاءة وفعالية، وروّاد الإعلام من بث محتواهم وتحقيق الأرباح بموثوقية أكبر، وكل مؤسسة من التواصل مع أعضاء فريقها بشكل أقوى. وبفضل جائزتي Technology and Engineering Emmy® Awards للابتكار، والجاهزية العالية التي تُشكّل دائمًا حجر الأساس في الصناعة، والقابلية للتطوير بمستوى لا مثيل له، فإننا نعمل باستمرار على الابتكار في ما يمكن أن يفعله بث الفيديو. تابِع Brightcove على LinkedIn ، وX ‏(Twitter سابقًا) ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة الموقع Brightcove .

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