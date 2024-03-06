Kymeta تعلن عن منح براءتي اختراع أمريكيتين جديدتين لتشغيل الشبكات المتعددة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Kymeta ( ) الرائدة عالميًا في مجال هوائيات الأقمار الصناعية بلوحات مسطحة اليوم أن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة قد منح شركة Kymeta Corporation براءتي اختراع أمريكيتين. تتعلق براءة الاختراع الأولى بالتعاون بين جهاز الحافة SD-WAN ومحطة الأقمار الصناعية، ما يتيح للمستخدمين المشاركة في الاتصالات المتزامنة أو المتبادلة الخلوية وعبر الأقمار الصناعية. أما براءة الاختراع الثانية فتتعلق بهوائي المصفوفة الموجهة إلكترونيًا (ESA) الذي يعمل عبر شبكات أقمار صناعية متعددة في أوضاع متعددة (على سبيل المثال، الوضع المتزامن، الوضع المتبادل، وما إلى ذلك). وتُظهر هذه الإنجازات الريادة الفكرية المستمرة لشركة Kymeta في السوق مع تطور صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى منظومة متعدد المدارات والشبكات.
أكد الأستاذ الدكتور Ryan Stevenson، النائب الأول للرئيس وكبير العلماء في شركة Kymeta، على التزام الشركة بتوسيع نطاق ملكيتها الفكرية (IP) بالإضافات ذات الصلة إلى مجموعة براءات الاختراع وخارطة طريق التكنولوجيا الخاصة بها. وصرح قائلاً "تجسد براءات الاختراع هذه سجلنا الحافل بالابتكار المستمر وترجمة هذه الابتكارات إلى حلول ميدانية. ويُظهر إطلاق أجهزة HawkTM u8 LEO وPeregrineTM u8 LEO وOspreyTM u8 ‒ Hybrid-GEO-LEO [محطات المستخدم] في عام 2023 التزام Kymeta بقيادة ثورة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتعددة."
ومع هذه الإضافات الأخيرة، يتجاوز عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها شركة Kymeta 230 براءة اختراع في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى 165 طلبًا إضافيًا معلقًا. منذ تأسيسها في عام 2012، أظهرت الشركة ريادة فكرية في السوق باستمرار من خلال الابتكار الدائم وتطوير حلول الاتصال من Kymeta.
براءة الاختراع الأمريكية رقم 11,818,606، الصادرة في 14 نوفمبر 2023
براءة الاختراع الأمريكية رقم 11,729,633، الصادرة في 15 أغسطس 2023
نبذة عن Kymeta
Kymeta هي الشركة الرائدة في صناعة هوائيات الأقمار الصناعية بلوحة مسطحة، وهي توفر حلولاً مصممة بشكل خاص عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية وتطلق العنان للقيمة التجارية للفضاء لمواجهة الطلب الهائل الذي لم تتم تلبيته على النطاق العريض في كل مكان والاتصال المحمول حقًا للعملاء في كل أنحاء العالم. توفر تقنية الأسطح الفائقة المبتكرة التي تقدمها، إلى جانب نهج البرمجيات أولاً، أول هوائي قمر صناعي بلوحة مسطحة متاح تجاريًا ومستند إلى مواد فائقة وموجه إلكترونيًا. تتميز حلول Kymeta بانخفاض التكلفة والطاقة والإنتاجية العالية، فتجعل من السهل الاتصال في أثناء التنقل أو في أثناء الثبات، لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة، ما يتيح لمختلف الصناعات الموجودة على الأرض تحويل عملياتها من خلال تسخير قدرات الفضاء.
Kymeta هي شركة ذات ملكية خاصة يوجد مقرها في ريدموند، واشنطن.
للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN06032024004146001356ID1107941518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.