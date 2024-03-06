Kymeta تعلن عن منح براءتي اختراع أمريكيتين جديدتين لتشغيل الشبكات المتعددة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Kymeta ( ) الرائدة عالميًا في مجال هوائيات الأقمار الصناعية بلوحات مسطحة اليوم أن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة قد منح شركة Kymeta Corporation براءتي اختراع أمريكيتين. تتعلق براءة الاختراع الأولى بالتعاون بين جهاز الحافة SD-WAN ومحطة الأقمار الصناعية، ما يتيح للمستخدمين المشاركة في الاتصالات المتزامنة أو المتبادلة الخلوية وعبر الأقمار الصناعية. أما براءة الاختراع الثانية فتتعلق بهوائي المصفوفة الموجهة إلكترونيًا (ESA) الذي يعمل عبر شبكات أقمار صناعية متعددة في أوضاع متعددة (على سبيل المثال، الوضع المتزامن، الوضع المتبادل، وما إلى ذلك). وتُظهر هذه الإنجازات الريادة الفكرية المستمرة لشركة Kymeta في السوق مع تطور صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى منظومة متعدد المدارات والشبكات.

أكد الأستاذ الدكتور Ryan Stevenson، النائب الأول للرئيس وكبير العلماء في شركة Kymeta، على التزام الشركة بتوسيع نطاق ملكيتها الفكرية (IP) بالإضافات ذات الصلة إلى مجموعة براءات الاختراع وخارطة طريق التكنولوجيا الخاصة بها. وصرح قائلاً "تجسد براءات الاختراع هذه سجلنا الحافل بالابتكار المستمر وترجمة هذه الابتكارات إلى حلول ميدانية. ويُظهر إطلاق أجهزة HawkTM u8 LEO وPeregrineTM u8 LEO وOspreyTM u8 ‒ Hybrid-GEO-LEO [محطات المستخدم] في عام 2023 التزام Kymeta بقيادة ثورة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتعددة."

ومع هذه الإضافات الأخيرة، يتجاوز عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها شركة Kymeta‏ 230 براءة اختراع في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى 165 طلبًا إضافيًا معلقًا. منذ تأسيسها في عام 2012، أظهرت الشركة ريادة فكرية في السوق باستمرار من خلال الابتكار الدائم وتطوير حلول الاتصال من Kymeta.

براءة الاختراع الأمريكية رقم 11,818,606، الصادرة في 14 نوفمبر 2023



براءة الاختراع الأمريكية رقم 11,729,633، الصادرة في 15 أغسطس 2023



نبذة عن Kymeta

Kymeta هي الشركة الرائدة في صناعة هوائيات الأقمار الصناعية بلوحة مسطحة، وهي توفر حلولاً مصممة بشكل خاص عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية وتطلق العنان للقيمة التجارية للفضاء لمواجهة الطلب الهائل الذي لم تتم تلبيته على النطاق العريض في كل مكان والاتصال المحمول حقًا للعملاء في كل أنحاء العالم. توفر تقنية الأسطح الفائقة المبتكرة التي تقدمها، إلى جانب نهج البرمجيات أولاً، أول هوائي قمر صناعي بلوحة مسطحة متاح تجاريًا ومستند إلى مواد فائقة وموجه إلكترونيًا. تتميز حلول Kymeta بانخفاض التكلفة والطاقة والإنتاجية العالية، فتجعل من السهل الاتصال في أثناء التنقل أو في أثناء الثبات، لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة، ما يتيح لمختلف الصناعات الموجودة على الأرض تحويل عملياتها من خلال تسخير قدرات الفضاء.

Kymeta هي شركة ذات ملكية خاصة يوجد مقرها في ريدموند، واشنطن.

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