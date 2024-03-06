كيان Nexo في دبي يحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NEXO، وهي مؤسسة رائدة في مجال الأصول الرقمية، اليوم أن كيانها في دبي، NEXO Services FZE، قد حصل على موافقة أولية
من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) لإقراض الأصول الافتراضية والاقتراض والإدارة والاستثمار وأنشطة الوسيط والوكيل.
هذه الموافقة المبدئية تضع Nexo كواحدة من أولى مؤسسات إقراض الأصول الرقمية التي تسعى للتوسع في سوق دبي المحوري. بمجرد الترخيص، سيكون الحل متاحًا لعملاء Nexo من خلال منصة Nexo لتقديمه بما يتوافق مع اللوائح المحلية، ويمكن الوصول إليه عبر منصات الهاتف المحمول والويب.
تعمل دبي، في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة، على تشكيل مستقبل التمويل وريادة الأعمال، مدفوعة باللوائح الاستشرافية وثقافة الابتكار. تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بجذب كبار الممولين ورواد التكنولوجيا والشركات ذات الرؤية، وتفخر بتبني التقنيات المتقدمة، بما في ذلك البلوكشين.
"من دولة الإمارات العربية المتحدة، الرائدة عالميًا في الرؤية والحوكمة والابتكار، تهدف Nexo إلى المساهمة في النظام البيئي الإقليمي من خلال حلول الإقراض والوساطة والإدارة والاستثمار الرائدة. قال Kalin Metodiev، المحلل المالي المعتمد، والمؤسس المشارك والشريك الإداري في Nexo: " إن Nexo متحمسة* لمتابعة إستراتيجيات السوق الجديدة المتوافقة مع التوجيه التحويلي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي".
من خلال إطلاق واحدة من أقدم إستراتيجيات البلوكشين في عام 2016 وإنشاء VARA في عام 2022، تعزز دبي دورها كمركز عالمي لابتكار الأصول الرقمية، مما يعكس تأثيرها في قطاع التمويل التقليدي. بالنسبة إلى شركة Nexo، التي يبلغ عدد مستخدميها 7 ملايين مستخدم، فإن هذا السوق محوري، مما يؤكد التزامها بالنمو الإقليمي من خلال تقديم الخدمات المتميزة.
حول Nexo
Nexo هي مؤسسة الأصول الرقمية الرائدة في العالم. تتمثل مهمة الشركة في تعظيم قيمة الأصول الرقمية وفائدتها من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل حلول تداول متقدمة لعملاء التجزئة والمؤسسات، وتجميع السيولة من الأماكن الرائدة، وخطوط ائتمان مرنة مدعومة بالأصول. في عام 2022، أطلقت المؤسسة ذراعها الاستثماري Nexo Ventures، الذي يضم الآن أكثر من 60 شركة محفظة. قامت Nexo بإجراء معاملات بأكثر من 130 مليار دولار أمريكي لأكثر من 7,000,000 مستخدم راضٍ عن خدماتها عبر أكثر من 200 ولاية قضائية.
حول VARA :
تأسست VARA في مارس 2022، بعد سريان القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الكيان المختص المسؤول عن التنظيم والإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية في جميع المناطق في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تلعب VARA دورًا محوريًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤية لاقتصاد بلا حدود.
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