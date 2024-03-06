كيان Nexo في دبي يحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NEXO، وهي مؤسسة رائدة في مجال الأصول الرقمية، اليوم أن كيانها في دبي، NEXO Services FZE، قد حصلمن قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) لإقراض الأصول الافتراضية والاقتراض والإدارة والاستثمار وأنشطة الوسيط والوكيل.

هذه الموافقة المبدئية تضع Nexo كواحدة من أولى مؤسسات إقراض الأصول الرقمية التي تسعى للتوسع في سوق دبي المحوري. بمجرد الترخيص، سيكون الحل متاحًا لعملاء Nexo من خلال منصة Nexo لتقديمه بما يتوافق مع اللوائح المحلية، ويمكن الوصول إليه عبر منصات الهاتف المحمول والويب.

تعمل دبي، في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة، على تشكيل مستقبل التمويل وريادة الأعمال، مدفوعة باللوائح الاستشرافية وثقافة الابتكار. تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بجذب كبار الممولين ورواد التكنولوجيا والشركات ذات الرؤية، وتفخر بتبني التقنيات المتقدمة، بما في ذلك البلوكشين.

"من دولة الإمارات العربية المتحدة، الرائدة عالميًا في الرؤية والحوكمة والابتكار، تهدف Nexo إلى المساهمة في النظام البيئي الإقليمي من خلال حلول الإقراض والوساطة والإدارة والاستثمار الرائدة. قال Kalin Metodiev، المحلل المالي المعتمد، والمؤسس المشارك والشريك الإداري في Nexo: " إن Nexo متحمسة* لمتابعة إستراتيجيات السوق الجديدة المتوافقة مع التوجيه التحويلي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي".

من خلال إطلاق واحدة من أقدم إستراتيجيات البلوكشين في عام 2016 وإنشاء VARA في عام 2022، تعزز دبي دورها كمركز عالمي لابتكار الأصول الرقمية، مما يعكس تأثيرها في قطاع التمويل التقليدي. بالنسبة إلى شركة Nexo، التي يبلغ عدد مستخدميها 7 ملايين مستخدم، فإن هذا السوق محوري، مما يؤكد التزامها بالنمو الإقليمي من خلال تقديم الخدمات المتميزة.

حول Nexo

Nexo هي مؤسسة الأصول الرقمية الرائدة في العالم. تتمثل مهمة الشركة في تعظيم قيمة الأصول الرقمية وفائدتها من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل حلول تداول متقدمة لعملاء التجزئة والمؤسسات، وتجميع السيولة من الأماكن الرائدة، وخطوط ائتمان مرنة مدعومة بالأصول. في عام 2022، أطلقت المؤسسة ذراعها الاستثماري Nexo Ventures، الذي يضم الآن أكثر من 60 شركة محفظة. قامت Nexo بإجراء معاملات بأكثر من 130 مليار دولار أمريكي لأكثر من 7,000,000 مستخدم راضٍ عن خدماتها عبر أكثر من 200 ولاية قضائية.

حول VARA :

تأسست VARA في مارس 2022، بعد سريان القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الكيان المختص المسؤول عن التنظيم والإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية في جميع المناطق في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تلعب VARA دورًا محوريًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤية لاقتصاد بلا حدود.

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