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حماية قانونية متكاملة لتعزيز النزاهة

3/6/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Al Watan) ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز مناخ الشفافية والمساءلة وإعلاء قيم المحاسبة والنزاهة، ولتوفير أفضل الأجواء للمنظومة القضائية للقيام بدورها في أجواء من الطمأنينة والأمن، أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يمثّل علامة فارقة في مسيرة العدالة السعودية، حيث يتيح للجميع المسارعة بتقديم البلاغات والإدلاء بالشهادة والإفادة من دون الرضوخ لأي تهديدات، ويمثّل مظلة متكاملة توفر لهم الحماية القانونية الكافية من دون خشية أو خوف من كافة أنواع الاعتداءات والانتقام التي قد يتعرضون لها بسبب مساعدتهم الأجهزة العدلية في إحقاق الحق ورد المظالم.
فالنظام يتعامل مع كافة بياناتهم الشخصية بمنتهى السرية ويمنع بصورة حاسمة الكشف عنها أو تسريبها ويعرّض كل من يقوم بذلك لمحاكمة عاجلة يلقى فيها العقاب الرادع الذي يستحقه.
ومن أبرز مزايا النظام الجديد أنه جاء شاملًا ووافيًا وعالج كل المخاوف وسدّ جميع الثغرات، فقد ألزم كافة جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكامه بإخفاء هوية وعنوان مقدم البلاغ والشاهد أو الخبير، أو حتى الضحية، في المراسلات أو المحاضر وجميع الوثائق، عند الاقتضاء أو بناءً على طلبهم بشكل يحول دون التعرف عليهم.
ولتحقيق تلك الغاية أجاز النظام استخدام وسائل التقنية الحديثة مثل الاتصال المرئي والمسموع لتلقي الشهادة عن بُعد، ومنح المحاكم الحق في استخدام تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام. كما يمكن في حالة الضرورة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويكتفى بإبلاغهم بمضمون الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما، إضافة إلى عديد من الإجراءات التي تشجع هؤلاء على الإفادة بمعلوماتهم وشهاداتهم دون خوف مما يرسخ مفاهيم العدالة والشفافية والمحاسبة.
كذلك فقد فصّل النظام جميع الإجراءات، وأجاز للمحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير وبخاصة أثناء التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفّر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم للخطر. كما تنص المادة التاسعة على ضرورة تقديم صاحب البلاغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية لطلب مُسبّب من أي منهم لتوفير الحماية، أو توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو حتى من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوفرة حول مسوّغات توفير الحماية.
ومن أبرز مزايا النظام الجديد وعناصر قوته هو أنه يرسي القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدّمة بالصورة التي تعزّز النزاهة وتقود لخفض مستوى الفساد والقضاء عليه نهائيًا، بإذن الله. كما يشجّع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الجهود الحكومية لاجتثاث هذا الوباء، ويوضح لهم مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء أو الفصل أو عدم الترقية أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، عند معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم. كذلك فإن مظلة الحماية التي يوفرها النظام الجديد لا تقتصر فقط على أصحاب البلاغات والشهود والخبراء والضحايا، بل تشمل عائلاتهم وجميع أقاربهم.
أما ما يتصوره البعض عن احتمال تزايد نسبة البلاغات الكيدية بعد إقرار القانون فقد وضع المشرّع ذلك في حسبانه، فكلنا نعلم أن النظام القضائي في السعودية يقوم على قاعدة ((المتهم بريء حتى تثبت إدانته))، ويتعامل بها في كل الحالات ولا يتم أخذ الناس بالشبهات ولا تترتب على أي نوع من البلاغات أي آثار قضائية أو قانونية ما لم يتم التأكد من صحتها وتقديم المتهمين للمحاكمة ومنحهم كافة الفرص للدفاع عن أنفسهم. لذلك فإن حقوق كافة الأطراف مكفولة بموجب هذا النظام وغيره من بقية الأنظمة.
كذلك فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ترد إليها البلاغات وتتولى متابعتها والتأكد من صحتها لم يعرف عنها التعجل، فهي تضم عناصر قانونية مشهود لها بالكفاءة والمقدرة، وتحكم طبيعة عملها آلية واضحة، يتم بموجبها تقييم البلاغات الواردة، ومن ثم يبدأ جمع الحيثيات اللازمة، ولا يتم تجاهل أي بلاغ حتى لو كان مقدمه لا يملك الأدلة الكافية.
فالهيئة تتحرى عن البلاغات بطرق احترافية، وإذا وجدت ما يفيد رجاحتها فإنها تعمل على استكمال الأدلة، وتبحث عنها قبل التحرك بصورة رسمية أو مخاطبة الجهات عن وجود شبهات الفساد فيها توفيرًا للجهد وضمانًا لجدية العمل.
ومع أن هناك نماذج لأنظمة مشابهة في عديد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا ونيوزيلندا وإيرلندا والسويد وسويسرا وكندا وتايوان وهونج كونج، فإن النظام الذي تم إقراره، مؤخرًا، ضمن النهضة التشريعية التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يمتاز بأنه امتداد للمنظومة القانونية السعودية التي عرفت على الدوام بسلاستها وبعدها عن المماطلة والتسويف.
الخلاصة التي ينبغي على الجميع استيعابها وإدراكها هي أنه لم يعد هناك أي مجال للفساد، وأن عهد استغلال النفوذ قد ولى إلى غير رجعة، وأن المملكة اختارت الشفافية والنزاهة طريقًا لها ولن تحيد عنه، وأنه لا أحد فوق القانون ولا توجد حصانة لفاسد أو مرتش، وأن الباب مفتوح على مصراعيه لكل مواطن شريف كي يسارع للإبلاغ عن أي ممارسات سلبية وبذلك يكون قد أسهم في الحفاظ على المال العام وعلى مصلحة بلاده.

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