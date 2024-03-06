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السبي برؤية مختلفة

3/6/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Al Watan) طالعتنا قناة العربية بلقاء مع زوجة البغدادي والتي أكدت فيه وجود حالات سبي تفعلها داعش ولذا سأتناول السبي برؤية مختلفة:
فالإسلام حينما أباح الرق لم يبحه رغبة في استعباد البشر وإنما هو أهون الحلول للتعامل مع أسرى الحرب قديمًا، فمن يُسترق - الاسترقاق هو اللفظ الدارج قديمًا أما القرآن فلم يذكره - هو المحارب من الرجال أو النساء الذي يحمل السلاح ويتواجد في جبهة المعركة ثم يؤسر بها، وليس من يقطن المساكن من الرجال أو النساء، فالهجوم على المساكن وأخذ النساء منها أو من الطرقات وسبيهن ليس من الشريعة في شيء ومحرم.
في الأزمنة السابقة كانت الحروب منتشرة وينتج عنها أسرى بالآلاف أو أكثر ولا يمكن قتلهم، فقتل الأسرى محرم إلا إذا كان مجرم حرب بعد أن يخضع لمحاكمة، ولا يمكن سجنهم فالسجون ذات المساحات الشاسعة الموجودة في زمننا غير معروفة لديهم ولا تستطيعها الدول آنذاك، ولا يمكن إطلاق سراحهم لاحتمال عودتهم الى القتال مرة أخرى، فلم يبق إلا إيواءهم بداخل مساكن المواطنين آنذاك أو الفداء بالمال، أو مبادلته بأسير آخر وهو ما يعرف بتبادل الأسرى، فهذا الإيواء قد يطول أمده لاحتمال أن حالة الحرب ما زالت قائمة، وأما في زمننا فالأسرى يودعون في أماكن مخصصة لهم ولا يُسترقون بحال. ولا أدل على كل هذا من أن القرآن استخدم كلمة تحرير بدلًا من عتق في كفارة الظهار والقتل الخطأ والحنث، والتحرير لا يكون إلا للأسير مما يدل على أنه أسير فقط وليس مخطوفًا.
ولا أدل على هذا من أن القرآن استخدم كلمة تحرير بدلًا من عتق في كفارة الظهار والقتل الخطأ والحنث، والتحرير لا يكون إلا للأسير مما يدل على أنه أسير فقط وليس مخطوفًا.
وأما أن القرآن أباح المعاشرة بين السيد ومن آواها ((المسبية)) فهذا لا يعني الاغتصاب، فالقرآن سمح بالمعاشرة برضاها التام ولم يسمح باغتصابها فالاغتصاب محرم للأضرار النفسية والجسدية التي يُلحقها بها.. وسبب الإباحة هو احتمال قيام حالة من الود بينهما وربما يشق عليهما الامتناع عن المعاشرة رغم تواجدهما في المنزل لفترة طويلة فهنا يمكنها المعاشرة.. وهذه أولى الحالات في المعاشرة الجنسية، والثانية أن يعتقها ويتزوجها هو أو غيره وهذا أفضل، والثالثة أن يتزوجها رقيق مثلها، والرابعة أن يتزوجها شخص حر فقير إذ أن الشارع أباح للفقير نكاح الأمة ولا يجوز للسيد منعها من الزواج كي تبقى عنده.. فهذه أربع حالات في المعاشرة تختار منها ما تشاء وإن لم ترد أيا منها فلها ذلك فالعملية منظّمة وليست بالأهواء، وأما كون ذلك غير جائز مع العبد وسيدته فلاحتمال الحمل ونسبة الطفل إلى شخص غريب. أما أن يعمد شخص إلى خطف النساء أو الرجال من الشوارع أو أخذهم من منازلهم واسترقاقهم وهم لم يحاربوا فهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، ولو ظفر أحدهم برواية أو شيء من السيرة - إن وجد شيئا من ذلك صريحًا - يدعم ذلك فهو مردود بالمتن لأنه مصادم للعقل الصريح، ومعلوم أنه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، وكذلك أسواق النخاسة وتحويل الشخص إلى سلعة يباع فكل هذا لم يرد في الشريعة، والبيع المستثنى هو نقل خدمة هذا الشخص لسيد آخر مع أخذ أتعابه التي أنفقها على هذا العبد طيلة بقائه معه، فهي أتعاب سيد لا قيمة سلعة كما صورها القدماء، وقد يكون العبد محتاجًا هو للانتقال وقد طلب ذلك من سيده.

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