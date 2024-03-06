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أمنية إنسان يحتضر

3/6/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Al Watan) يومان في حياة الإنسان يمر بهما، هما الأكثر تعبًا على الإطلاق، يوم ولد ويوم يموت. أكبر المخاطر تتكاثر عليه في هذين اليومين، وما بينهما حياة تحمله ويحملها، تعلمه دروسًا قابلة للنسيان.
رجال ونساء يتشاركون الحياة على هذا الكوكب، لهم روح ربانية واحدة، يختلفون في نوع جيناتهم ويتشارك الأسوياء في عددها، لا يملك الإنسان خيار القدوم ولا المغادرة ويملك القرار فيما سواهما، الإنسان الأكثر صغرًا والأكبر عمرًا هما الأكثر قابلية للموت وفي آخر المطاف الكل يموت، لذلك الحياة فرصة لتحقيق ما تحب، لتعيش كما يجب، بالتأكيد سمعتم أو قرأتم عن ناس لم يكونوا هم، عاشوا حياة لا تشبههم، أخذتهم الحياة وفي آخر المطاف وجدوا أنفسهم وحدهم والوحدة تؤدي إلى الموت المبكر.
محظوظون هم أولئك الذين شاركوا أشخاصا لحظاتهم الأخيرة، لأنهم تعلموا منهم كيف يجب أن يعيشوا، فالأمنيات تزداد وتتفاقم والندم يكبر في ذلك الوقت فلا طريق للعودة ولا زمن يكفي، الطاقم الطبي أكثر من يشارك الأشخاص لحظاتهم الأخيرة، متاعبهم، وسعادتهم ربما بالوصول إلى المحطة الأخيرة، الروح نفس يخرج من الجسد يشعر به ذلك الذي يقوم بإنعاش المريض، ليس خيالًا بل شعور حقيقي، يحتاج إلى استشعار اللحظة وإدراك هيبتها، حينما يخرج الطبيب إلى الأهل لينقل لهم خبر وفاة حبيب أو قريب، يقف، يسترجع درس كيفية إيصال الخبر السيئ الى الأهل، ليقول ذلك بكل سلاسة ولكنه يفشل، فيكون كمن قذف بقنبلة أمامهم فاغتالتهم جميعًا، وبعد ذلك عليهم أن يجمعوا أشلاءهم وجثة ميتهم ليفسحوا الطريق أمام محتضرٍ آخر.
ممرضة تحكي عن أمنيات الناس في أيامهم الأخيرة، تعددت أقوالهم، ندم أحدهم أنه عاش حياة مختلفة لإرضاء الناس وحينما انتهى به الأمر على السرير الأبيض لم يجدهم حوله، وقال آخر أتمنى لو كانت لدي الشجاعة للتعبير عن مشاعري، البعض يحبس ما في نفسه ليرضي الآخرين، ليعيش بسلام ولو كان على حساب قلبه وراحته، وفي المقابل آخرون يموتون ولم يقولوا لأحبتهم كلمة حب، ورحلوا حتى دون أن يحتضنوا أيديهم، جفاف في المشاعر ورحيل قاسٍ، يجب على المرء أن يدرك أن البوح بمشاعره يعد أفضل بكثير من كتمانها والبقاء طوال حياته يفكر ماذا كان سيحصل لو عبر عنها ولم يكتمها عمن يحب. والبعض تمنى لو أنه لم يعمل كل هذا الوقت وخصص وقتًا لأسرته لأنه لم يستمتع بهم بقدرٍ كافٍ ولم يولِ صحته العناية والاهتمام لأن عمله شغله فلا وقت لديه لمواعيد العيادات وتنفيذ نصائح الأطباء، وأمٌ ندمت على كل لحظة لم تحتضن فيها أطفالها قبل نومهم، كانت شابة، أصابها سرطان ولم يمهلها.
حتى أولئك الذين هرموا وتأملوا حياتهم في لحظة ما، لم يرغبوا يومًا في أن يكونوا ما هم عليه اليوم، ندموا على عدم ممارسة ما يرغبون به في حياتهم، وبقائهم في وظائف لم يستمتعوا بها وتحسروا على عدم تحقيق أحلامهم عندما كان ذلك ممكنًا. فعندما أراد بعضهم دراسة تخصص مختلف أو ممارسة مهنة مختلفة أقنعهم الآخرون أن هذا ليس قرارًا حكيمًا وأخافهم البعض بإمكانية الفشل لذلك بقوا كما هم، لم يحققوا ذاتهم ولم يتنبهوا لذلك إلا حينما هرموا ولم يعد بإمكانهم التغيير، وإن هم حاولوا لن يسلموا من الانتقاد (لمّا شاب ودوه الكتّاب).
الكبر والموت محطتان يمر بهما الإنسان أو بأحدهما ولكن كيف ستكون عندها، أتكون أنت، عشت حياتك، اهتممت بأسرتك وصحتك، بذلت وقتك فيما ينفعك غدًا، أتأملت في نفسك، هل أسعدت هذا الإنسان الذي هو أنت، هل صنعت أشخاصًا تتشارك معهم لحظات هرمك وضعفك ووداعك؟ اهتم بصحتك واصنع اليوم أحبة حقيقيين لمحطات ضعفك لتعبرها بسلام.

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