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الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى يوم السبت

3/6/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل. وأوضحت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح
هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة الرياض والدرعية والمزاحمية وضرما والقويعية وحوطة بني تميم والحريق والخرج والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، ومناطق الباحة وعسير والشرقية. وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والكامل، ومناطق المدينة المنورة وجازان.
وأكدت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة الرياض والدرعية وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء والدوادمي وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم والحريق ومناطق عسير والقصيم، وستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار خفيفة ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل تربة ورنية والمويه والخرمة والقنفذة والعرضيات، ومناطق نجران والشرقية.

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