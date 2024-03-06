مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة المهيدب تطلقان شراكة إستراتيجية

MENAFN - Al Watan) أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، المطوِّر العمرانيّ الأبرز في جمهورية مصر العربيَّة، وشريكها الإستراتيجيّ مجموعة المهيدب، عن تأسيس وإطلاق شركة مجموعة طلعت مصطفى السعوديَّة للتطوير العمرانيّ.

وتهدف الشراكة إلى تطوير مجموعةٍ متنوِّعةٍ من المشاريع العمرانيَّة الذكيَّةوالمستدامة في المملكة، حيث يُعدُّ مشروع "مدينة بنان" باكورة الشراكةالإستراتيجيَّة بالعاصمة الرياض.

ووقَّع الاتفاقيةَ كلٌّ من الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والأستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب، وذلك بحضور الأستاذ/سليمان بن عبد القادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة: "سُعداء بأن تكون للمجموعة بصمةٌ جديدةٌ في المملكة العربيَّة السعوديَّة، بما يعكس رؤيتنا،ويُعزِّز سعينا نحو إقامة المزيد من المدن الذكيَّة المستدامة ذات الأسلوب العصريّ، مستندين بذلك على خبرتنا الممتدَّة على مدار أكثر من خمسين سنة".

وأضاف الأستاذ/ هشام طلعت: "نحن متحمِّسون للشراكة مع مجموعة المهيدب في تنفيذ مجموعةٍ من المشاريع العمرانيَّة القادمة، والتي نسعىمن خلالها إلى رفع جودة المعيشة، وبناء مجتمعاتٍ نابضةٍ بالحياة".

من جانبه، قال الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب: "متفائلون جدًّا بهذه الشراكة الإستراتيجيَّة مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي نهدف من خلالها لتحقيق التنمية المستدامة في بناء المدن الذكيَّة وبُناها التحتيَّة، وتعزيز دور المجموعة في تنمية قطاع التطوير العقاريّ، وقطاع الإنشاءات، ودعم حركة الاقتصاد الوطنيّ في المملكة".

وأضاف الأستاذ/ سليمان المهيدب: "نتطلع لأن تكون مدينة بنان أيقونةً عمرانيَّةً متكاملةً بالعاصمة الرياض، ضمن بيئةٍ متطوِّرةٍ ومبتكرةٍ وصديقةٍللبيئة، ترتقي بمستوى جودة الحياة لسكّانها من المواطنين والمقيمين،وتعكس أفضل معايير الرفاهية والأمان، وأن تكون المدينة الجديدة نموذجًا مُشرِّفًا للتنمية العقاريَّة والابتكار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

ومن الجدير بالذكر أن "مجموعة المهيدب" هي شركةٌ استثماريَّةٌ سعوديَّةٌ،مقرُّها الرئيسي بالدمام، وأسَّسها الشيخ عبد القادر المهيدب "رحمه الله"في عام 1943م. وتنشط أعمالها في قطاعات العقارات، وقطاع الخدمات المصرفيَّة، والمنتجات الغذائيَّة والاستهلاكيَّة والصناعة والبنية التحتيَّة،ومواد البناء والمقاولات، على سبيل المثال: شركة ميار للأغذية، شركة ثبات للإنشاءات، شركة مصدر لمواد البناء، مجموعة صافولا، شركة أبيات، شركة رؤية للاستثمار، شركة أكوا باور، ومجموعة كابلات الرياض.

ووفقًا لهذه الشراكة، سيتم تطوير أول مشروع، وهو "مدينة بنان الجديدة"على مساحة 10 ملايين متر مربع، منها 40% مساحات خضراء مفتوحة. وسيكون المشروع متعدِّد الاستخدامات، حيث يضمُّ ٢٧ ألف وحدةٍ سكنيَّةٍبين الفلل والشقق بمساحاتٍ وتصاميم متنوِّعة، وخدماتٍ متكاملةٍ مثل: الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة والتجاريَّة، ونادٍ رياضيّ، ومناطق خدماتٍعامةٍ وغيرها.

كما تمَّ تكليف عددٍ من المكاتب الاستشاريَّة العالميَّة لوضع مُخطَّطٍ متكاملٍللمشروع يراعي التطوُّرات في التصاميم المعماريَّة؛ لتواكب التطوُّرات العمرانية الحالية والمستقبلية.