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أبشر تنفّذ أكثر من 221 مليون عملية إلكترونية في 2023

3/6/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، خلال العام الماضي 2023، أكثر من 221 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال منصتي أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ونفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكثر من 19 مليون عملية، حيث تم إجراء 1,151,668 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و491,310 عمليات تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و346,238 عملية في خدمة بياناتي، و320,571 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و181,151 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و126,116 تعريفًا بفرد الأسرة، و109,086 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 92,600 بطاقة هوية بدل تالف.
وفي المديرية العامة للجوازات، تم تنفيذ أكثر من 41 مليون عملية خلال عام 2023، حيث تم إصدار وتجديد 7,491,073 إقامة، وإصدار 4,235,678 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 1,007,459 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 542,135 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و353,838 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و281,705 طلبات في خدمة تقرير مقيم، و171,676 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و115,745 عملية نقل الخدمات، و48,130 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و22,156 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل. وأنجز الأمن العام أكثر من 36 مليون عملية خلال العام الماضي، حيث تم إجراء 1,329,076 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و990,988 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و811,179 تجديدًا لرخصة القيادة، و668,920 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و267,785 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و192,151 عملية مبايعة مركبات، و76,116 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و58,349 عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة في العام الماضي 182,346 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 41,264 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 4,389 استفسارًا عامًا عن البصمة. وعبر منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة أكثر من 18 مليون عملية، ففي الأمن العام تم إصدار 9,067,034 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ 2,112,814 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 1,108,875 شهادة خلو سوابق، وإضافة 562,938 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وتجديد 380,852 رخصة سير، وإجراء 352,351 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، و124,742 عمليات في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، و100,364 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و73,323 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و37,685 عملية في خدمة إصدار تصاريح الأسلحة الهوائية، و34,208 عمليات استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 26,704 استعلامات عن معلومات المركبات، و2,609 عمليات في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.
وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة "أبشر أعمال" 2,468,681 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 1,364,162 تأشيرة خروج وعودة، و556,636 عملية في خدمة نقل الخدمات، و249,254 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و85,809 عمليات في خدمة طلب تقرير مقيم، و83,416 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و74,653 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و43,538 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 33,510 تأشيرات خروج وعودة.

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