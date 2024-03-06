تباين الأسهم اليابانية في الختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تراجع أسهم القطاع التكنولوجي على غرار وول ستريت عقب تراجع سهم“آبل” لأدنى مستوياته في 4 أشهر.

وعند الإغلاق، استقر مؤشر“نيكي” عند 40090 نقطة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39% إلى 2730 نقطة.

موضوعاتالهند تطلب من المصافي الحكومية شراء بعض واردات النفط بالروبية الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية تتراجع للشهر الثاني في فبراير المركزي الصيني: يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف

وحافظ مؤشر“نيكي” على ارتفاع بنسبة 20% منذ بداية العام بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا في ظل التفاؤل العالمي حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحقق سهم صانعة الرقائق“ليزر تك” الأداء الأسوأ ضمن المؤشر، لينخفض بنسبة 3.74% عند التسوية، كما تراجع سهم نظيرتها“رينيساس” 3.09%، وانخفض سهم مجموعة“سوفت بنك” التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 1.49%.

وجاء انخفاض أسهم التكنولوجيا اليابانية بعد خسائر نظيرتها في وول ستريت خلال تعاملات الثلاثاء، عقب هبوط سهم“آبل” لأدنى مستوياته في 4 أشهر إثر تقرير من“”كاونتر بوينت ريسرش”، أفاد بتراجع مبيعات جوالات“آيفون” في الصين بنسبة 24% خلال أول 6 أسابيع من العام الجديد.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.17% إلى 149.78 ين.





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