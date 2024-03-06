تباين الأسهم اليابانية في الختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تراجع أسهم القطاع التكنولوجي على غرار وول ستريت عقب تراجع سهم“آبل” لأدنى مستوياته في 4 أشهر.
وعند الإغلاق، استقر مؤشر“نيكي” عند 40090 نقطة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39% إلى 2730 نقطة.
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وحافظ مؤشر“نيكي” على ارتفاع بنسبة 20% منذ بداية العام بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا في ظل التفاؤل العالمي حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحقق سهم صانعة الرقائق“ليزر تك” الأداء الأسوأ ضمن المؤشر، لينخفض بنسبة 3.74% عند التسوية، كما تراجع سهم نظيرتها“رينيساس” 3.09%، وانخفض سهم مجموعة“سوفت بنك” التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 1.49%.
وجاء انخفاض أسهم التكنولوجيا اليابانية بعد خسائر نظيرتها في وول ستريت خلال تعاملات الثلاثاء، عقب هبوط سهم“آبل” لأدنى مستوياته في 4 أشهر إثر تقرير من“”كاونتر بوينت ريسرش”، أفاد بتراجع مبيعات جوالات“آيفون” في الصين بنسبة 24% خلال أول 6 أسابيع من العام الجديد.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.17% إلى 149.78 ين.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107941488
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