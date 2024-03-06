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الاقتصاد الأسترالي يتباطأ في الربع الأخير من 2023 بنمو 0.2%

3/6/2024 4:32:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ اقتصاد أستراليا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة على إنفاق الأسر.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2%، متراجعاً من نمو مُعدل نسبته 0.3% في الربع الثالث. مقارنة بالعام السابق، نما الاقتصاد بنسبة 1.5%، وهو ما جاء مطابقاً للتقديرات.

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لا يزال النمو الضعيف أقل من المتوسط ​​السنوي على مدار عقد، والبالغ 2.4%، ومن المرجح أن يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الأسترالي لبدء دورة التيسير. ورفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 12 عاماً عند 4.35% في نوفمبر الماضي لاحتواء التضخم، وأبقى عليها دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي، بينما رفض استبعاد المزيد من الارتفاع.

يتوقع البنك أن يصل النمو الاقتصادي السنوي إلى 1.3% منتصف هذا العام، قبل أن يستعيد الزخم، حيث تفترض تقديراته خفضًا في سعر الفائدة النقدية اعتبارا من تلك الفترة.

أظهرت بيانات، اليوم، أن نسبة مدخرات الأسر ارتفعت إلى 3.2% من 1.9%. ولم يطرأ تغير يذكر على إنفاق الأسر في الربع الرابع، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6%، مضيفاً 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

قال أندرو تيسيهيرست، كبير الاقتصاديين في شركة“نومورا”، في مذكرة بحثية قبل صدور البيانات:“من الواضح أن ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع مدفوعات الضرائب، وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية أمر مؤلم”. وأضاف:“مع استمرار النمو بوتيرة أقل من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة بشكل مطرد هذا العام، وأن يستمر التضخم في الاعتدال تدريجياً”.

وتتوقع“بلومبرج إيكونوميكس” أن يظل النمو ضعيفاً، حيث يؤثر تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وضعف بناء المساكن على النشاط الاقتصادي.


المصدر:

MENAFN06032024000202011048ID1107941487

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