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البنك الأهلى يطرح شهادة ثلاثية بفائدة 30% متناقصة

3/6/2024 4:32:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرح البنك الأهلى المصرى شهادة ثلاثية متناقصة بسعر سنوى 30%؜ للسنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا، لتصبح بسعر سنوى 26%؜ للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

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كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.

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