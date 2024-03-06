البنك الأهلى يطرح شهادة ثلاثية بفائدة 30% متناقصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرح البنك الأهلى المصرى شهادة ثلاثية متناقصة بسعر سنوى 30%؜ للسنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة، ويصرفبدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا، لتصبح بسعر سنوى 26%؜ للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

موضوعات“المركزى المصرى” يرفع الفائدة 6% فى اجتماع استثنائى “الرى”: دراسة متكاملة لترعة السويس بالتعاون مع البنك الدولى وزير الزراعة العراقي: نتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع مصر

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.