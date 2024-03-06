البنك الأهلى يطرح شهادة ثلاثية بفائدة 30% متناقصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرح البنك الأهلى المصرى شهادة ثلاثية متناقصة بسعر سنوى 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد
بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا، لتصبح بسعر سنوى 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
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كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.
مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23% بدورية صرف العائد يوميا.
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