استبعاد إسرائيل من المشاركة في أكبر معرض للطيران بأمريكا اللاتينية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت تشيلي، اليوم الأربعاء أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية والذي تنظمه سانتياجو في أبريل المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع التشيلية – في بيان لها نقلته قناة الحرة الأمريكية –” أنه بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 أبريل القادم، لن تشارك فيه شركات إسرائيلية”.

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ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس التشيلي غابريال بوريتش انتقدت إسرائيل في حربها ضد غزة واصفة رد فعلها بأنه“غير متناسب”.

وكانت تشيلي، التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، قد استدعت سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر الماضي للاحتجاج على“الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي” في غزة.