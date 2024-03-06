استبعاد إسرائيل من المشاركة في أكبر معرض للطيران بأمريكا اللاتينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت تشيلي، اليوم الأربعاء أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية والذي تنظمه سانتياجو في أبريل المقبل.
وذكرت وزارة الدفاع التشيلية – في بيان لها نقلته قناة الحرة الأمريكية –” أنه بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 أبريل القادم، لن تشارك فيه شركات إسرائيلية”.
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ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس التشيلي غابريال بوريتش انتقدت إسرائيل في حربها ضد غزة واصفة رد فعلها بأنه“غير متناسب”.
وكانت تشيلي، التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، قد استدعت سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر الماضي للاحتجاج على“الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي” في غزة.
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