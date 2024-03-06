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استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر الدولار يكسر حاجز 47 جنيهًا فى التعاملات الرسمية بالبنوك الدولار يرتفع إلى 46 جنيهًا فى التعاملات الرسمية بالبنوك “المشاط”: تطوير أطر التعاون مع“التمويل الدولية” لإتاحة فرص للقطاع الخاص “المركزى المصرى” يرفع الفائدة 6% فى اجتماع استثنائى

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

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MENAFN - Al-Borsa News) تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تعرف بما يسمى "السبع الكبار"، لضغوط بيعية خلال تداولات الثلاثاء، مما أدى إلى تراجع حاد في السوق" />







الأربعاء, مارس 6, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى انخفاض القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية 233 مليار دولار كتب : البورصة خاص الأربعاء 6 مارس 2024





تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تعرف بما يسمى“السبع الكبار”، لضغوط بيعية خلال تداولات الثلاثاء، مما أدى إلى تراجع حاد في السوق الأمريكية.

وخسرت مجموعة شركات التكنولوجيا السبع الكبار -التي ساعدت في دعم ارتفاع سوق الأسهم لعدة أشهر- مجتمعة 233 مليار دولار من القيمة السوقية، بحسب“ماركت ووتش”.

موضوعاتالهند تطلب من المصافي الحكومية شراء بعض واردات النفط بالروبية الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية تتراجع للشهر الثاني في فبراير المركزي الصيني: يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف

وفي نهاية التعاملات، تراجعت أسهم“مايكروسوفت” و”آبل” و”أمازون” و”ألفابت” و”ميتا بلاتفورمز” و”تسلا” بنسبة 2.95% و2.85% و1.95% و0.5% و1.6% و3.95% على التوالي، بينما صعد سهم“إنفيديا” منفردًا بنسبة 0.85%.

وقال“بيتر كارديلو”، كبير استراتيجيي السوق في“سبارتان كابيتال سيكيوريتيز”:“نحن في خضم تراجع، ويعتمد المدى على شهادة باول غدًا وبيانات التوظيف إذا جاءت أقوى من التوقعات”.

تراجع المستثمرون عن التوقيت المتوقع وحجم خفض الفائدة المحتمل هذا العام، بعد أن قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للتحرك وتغيير السياسة النقدية، مع استمرار التضخم أعلى من المستهدف السنوي للبنك المركزي والبالغ 2%.



