انخفاض القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية 233 مليار دولار

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- Al-Borsa News) تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تعرف بما يسمى "السبع الكبار"، لضغوط بيعية خلال تداولات الثلاثاء، مما أدى إلى تراجع حاد في السوق" />
الأربعاء, مارس 6, 2024
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السيارات اتصالات وتكنولوجيا منوعات أسواق مالتيميديا اقتصاد عالمى النقل والملاحة استثمار وأعمال الطاقة اقتصاد أخضر مقالات الرأي اقتصاد مصر عقارات المسؤولية المجتمعية بنوك بورصة وشركات آخر الأخبار اقتصاد مصر الدولار يكسر حاجز 47 جنيهًا فى التعاملات الرسمية بالبنوك الدولار يرتفع إلى 46 جنيهًا فى التعاملات الرسمية بالبنوك “المشاط”: تطوير أطر التعاون مع“التمويل الدولية” لإتاحة فرص للقطاع الخاص “المركزى المصرى” يرفع الفائدة 6% فى اجتماع استثنائى بورصة وشركات بنوك استثمار وأعمال عقارات اقتصاد أخضر
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى انخفاض القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية 233 مليار دولار كتب : البورصة خاص الأربعاء 6 مارس 2024
تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تعرف بما يسمى“السبع الكبار”، لضغوط بيعية خلال تداولات الثلاثاء، مما أدى إلى تراجع حاد في السوق الأمريكية.
وخسرت مجموعة شركات التكنولوجيا السبع الكبار -التي ساعدت في دعم ارتفاع سوق الأسهم لعدة أشهر- مجتمعة 233 مليار دولار من القيمة السوقية، بحسب“ماركت ووتش”.
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وفي نهاية التعاملات، تراجعت أسهم“مايكروسوفت” و”آبل” و”أمازون” و”ألفابت” و”ميتا بلاتفورمز” و”تسلا” بنسبة 2.95% و2.85% و1.95% و0.5% و1.6% و3.95% على التوالي، بينما صعد سهم“إنفيديا” منفردًا بنسبة 0.85%.
وقال“بيتر كارديلو”، كبير استراتيجيي السوق في“سبارتان كابيتال سيكيوريتيز”:“نحن في خضم تراجع، ويعتمد المدى على شهادة باول غدًا وبيانات التوظيف إذا جاءت أقوى من التوقعات”.
تراجع المستثمرون عن التوقيت المتوقع وحجم خفض الفائدة المحتمل هذا العام، بعد أن قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للتحرك وتغيير السياسة النقدية، مع استمرار التضخم أعلى من المستهدف السنوي للبنك المركزي والبالغ 2%.
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