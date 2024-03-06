طلعت مصطفى توقع الاتفاق النهائي لشراء أرض مدينة بنان بالسعودية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مجموعة“طلعت مصطفى” من خلال ذراعها التطويرية بالمملكة العربية السعودية عن توقيع الاتفاق النهائي لشراء أرض مشروع” مدينة بنان”، وبدء انطلاق المشروع.

وأوضحت الشركة، أن مشروع مدينة بنان الخاص بتطوير مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة بضاحية الفرسان شرق العاصمة الرياض بالمملكة في إطار استراتيجية الشركة بالعمل على إيجاد حلول وبدائل لتنويع وتوسيع مصادر إيراداتها محلياً وإقليمياً.

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ويوفر مشروع مدينة بنان أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضٍ لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع والذي يتضمن مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.

وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية وناد رياض ومناطق خدمات عامة.

وتقدر الإيرادات المتوقعة شاملة المبيعات والإيجارات 38 مليار ريال، كما تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 31.4 مليار ريال.

وستضاف إيرادات وعوائد المشروع إلى الإيرادات الإجمالية للمجموعة؛ مما سيعمل على تعزيز موارد المجموعة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.

وارتفعت أرباح شركة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 44% العام الماضي، لتصل 3.31 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.3 مليار جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 28.43 مليار جنيه، مقابل 19.87 مليار جنيه في 2022.

وكشفت مجموعة“طلعت مصطفى القابضة“، اتفاقها مع القابضة الإماراتية (ADQ) ومدن العقارية، التعاون في مجال التطوير العام لمشروع منطقة رأس الحكمة.

وقالت الشركة، إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها.

وكانت وزارة الاستثمار الإماراتية، شهدت توقيع اتفاقية تاريخية بين حكومة مصر وحكومة الدولة، ممثلة في تحالف خاص بقيادة“القابضة” (ADQ) شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، تقوم بموجبه باستثمار 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.

كما تضمن الاتفاق الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ستحول“القابضة” (ADQ) أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال محمد حسن السويدي، رئيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، إن المشروع بحجم مدينة كاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع 40.6 فدان.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.