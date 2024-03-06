طلعت مصطفى توقع الاتفاق النهائي لشراء أرض مدينة بنان بالسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت مجموعة“طلعت مصطفى” من خلال ذراعها التطويرية بالمملكة العربية السعودية عن توقيع الاتفاق النهائي لشراء أرض مشروع” مدينة بنان”، وبدء انطلاق المشروع.
وأوضحت الشركة، أن مشروع مدينة بنان الخاص بتطوير مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة بضاحية الفرسان شرق العاصمة الرياض بالمملكة في إطار استراتيجية الشركة بالعمل على إيجاد حلول وبدائل لتنويع وتوسيع مصادر إيراداتها محلياً وإقليمياً.
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ويوفر مشروع مدينة بنان أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضٍ لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع والذي يتضمن مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.
وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية وناد رياض ومناطق خدمات عامة.
وتقدر الإيرادات المتوقعة شاملة المبيعات والإيجارات 38 مليار ريال، كما تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 31.4 مليار ريال.
وستضاف إيرادات وعوائد المشروع إلى الإيرادات الإجمالية للمجموعة؛ مما سيعمل على تعزيز موارد المجموعة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.
وارتفعت أرباح شركة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 44% العام الماضي، لتصل 3.31 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.3 مليار جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 28.43 مليار جنيه، مقابل 19.87 مليار جنيه في 2022.
وكشفت مجموعة“طلعت مصطفى القابضة“، اتفاقها مع القابضة الإماراتية (ADQ) ومدن العقارية، التعاون في مجال التطوير العام لمشروع منطقة رأس الحكمة.
وقالت الشركة، إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها.
وكانت وزارة الاستثمار الإماراتية، شهدت توقيع اتفاقية تاريخية بين حكومة مصر وحكومة الدولة، ممثلة في تحالف خاص بقيادة“القابضة” (ADQ) شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، تقوم بموجبه باستثمار 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.
كما تضمن الاتفاق الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ستحول“القابضة” (ADQ) أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وقال محمد حسن السويدي، رئيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، إن المشروع بحجم مدينة كاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع 40.6 فدان.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.
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