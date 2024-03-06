استقرار الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، قبل اجتماع البنك المركزي الخميس، والمتوقع خلاله تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 4%.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 496 نقطة ، وحدّ من خسائره ارتفاع قطاع الكيماويات 0.7%.
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كما استقرت مؤشرات“فوتسي” البريطاني عند 7651 نقطة، و”داكس” الألماني عند 17704 نقاط، و”كاك” الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.12% إلى 7931 نقطة.
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني التي صدرت اليوم، عن ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 6.2% إلى 135.6 مليار يورو (146.4 مليار دولار تقريباً) على أساس شهري في يناير، مع ارتفاعها بنسبة طفيفة 0.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.
وزادت الواردات الألمانية بنسبة 3.6% في يناير، ليسجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بقيمة 27.5 مليار يورو.
ويترقب المستثمرون اليوم، تقديم“جيرمي هانت” وزير المالية البريطاني موازنة العام المالي الجديد للبرلمان، فضلاً عن صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، في ظل توقعات ارتفاعها 0.1% في يناير بعدما تراجعت 1.1% في ديسمبر.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107941480
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