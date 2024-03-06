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استقرار الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو

3/6/2024 4:32:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، قبل اجتماع البنك المركزي الخميس، والمتوقع خلاله تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 4%.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 496 نقطة ، وحدّ من خسائره ارتفاع قطاع الكيماويات 0.7%.

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كما استقرت مؤشرات“فوتسي” البريطاني عند 7651 نقطة، و”داكس” الألماني عند 17704 نقاط، و”كاك” الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.12% إلى 7931 نقطة.

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني التي صدرت اليوم، عن ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 6.2% إلى 135.6 مليار يورو (146.4 مليار دولار تقريباً) على أساس شهري في يناير، مع ارتفاعها بنسبة طفيفة 0.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.

وزادت الواردات الألمانية بنسبة 3.6% في يناير، ليسجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بقيمة 27.5 مليار يورو.

ويترقب المستثمرون اليوم، تقديم“جيرمي هانت” وزير المالية البريطاني موازنة العام المالي الجديد للبرلمان، فضلاً عن صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، في ظل توقعات ارتفاعها 0.1% في يناير بعدما تراجعت 1.1% في ديسمبر.


المصدر:

MENAFN06032024000202011048ID1107941480

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