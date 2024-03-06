نمو إيرادات السعودية للكهرباء إلى 75.3 مليار ريال خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث حققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 75.3 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 72.0 مليار ريال في العام السابق، مرتفعة بنسبة 4.5%.
وأوضحت الشركة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية“واس” – أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 5% خلال عام 2023، إضافةً إلى استمرار النمو في قاعدة المشتركين، ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين، ونمو إيرادات شركة ضوئيات المتكاملة (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء)؛ نتيجة لزيادة المستفيدين من توصيلات الألياف الضوئية للمنازل، بالإضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.
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وبلغ صافي الربح العام الماضي 10.2 مليارات ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال للعام السابق.
وبينت الشركة أن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائدة عالميًا إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية، وتسجيل بنود مصاريف غير متكررة، وكذلك ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نظرًا لنمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة وارتفاع الأحمال، بالإضافة إلى تكاليف عقود تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.
وتم مقابلة تغير صافي الربح جزئيًا بارتفاع في الإيرادات التشغيلية وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة نتيجة تحسن عمليات التحصيل خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وأفادت الشركة نمو إجمالي أصولها بنسبة 4.4% خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 500.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 479.4 مليار ريال في نهاية العام السابق، وجاء نمو إجمالي الأصول مدعومًا باستثمارات الشركة الرأسمالية الاستراتيجية في المشاريع قيد التنفيذ التي نمت بنسبة 52% بالمقارنة بالعام السابق لتبلغ 41.6 مليار ريال.
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