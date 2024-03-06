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نمو إيرادات السعودية للكهرباء إلى 75.3 مليار ريال خلال 2023

3/6/2024 4:32:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث حققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 75.3 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 72.0 مليار ريال في العام السابق، مرتفعة بنسبة 4.5%.

وأوضحت الشركة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية“واس” – أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 5% خلال عام 2023، إضافةً إلى استمرار النمو في قاعدة المشتركين، ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين، ونمو إيرادات شركة ضوئيات المتكاملة (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء)؛ نتيجة لزيادة المستفيدين من توصيلات الألياف الضوئية للمنازل، بالإضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.

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وبلغ صافي الربح العام الماضي 10.2 مليارات ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال للعام السابق.

وبينت الشركة أن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائدة عالميًا إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية، وتسجيل بنود مصاريف غير متكررة، وكذلك ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نظرًا لنمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة وارتفاع الأحمال، بالإضافة إلى تكاليف عقود تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.

وتم مقابلة تغير صافي الربح جزئيًا بارتفاع في الإيرادات التشغيلية وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة نتيجة تحسن عمليات التحصيل خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وأفادت الشركة نمو إجمالي أصولها بنسبة 4.4% خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 500.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 479.4 مليار ريال في نهاية العام السابق، وجاء نمو إجمالي الأصول مدعومًا باستثمارات الشركة الرأسمالية الاستراتيجية في المشاريع قيد التنفيذ التي نمت بنسبة 52% بالمقارنة بالعام السابق لتبلغ 41.6 مليار ريال.

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