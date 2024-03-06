عاجل.. البورصة ترتفع 2% فى أول رد فعل على تحريك سعر الصرف بالبنوك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق مؤشر البورصة الرئيسى قمة تاريخية جديدة فى أول نصف ساعة بجلسة تعاملات اليوم الأربعاء صاعدًا 2%، ليخترق مستوى 31400 نقطة، فى أول رد فعل على قرارات البنك المركزى بالاجتماع الاستثنائى للجنة السياسة النقدية والتى تبعها ارتفاع قوى فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك.
فيما انخفض مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7430 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10543نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.3% ليصل لمستوى 38967 نقطة.
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وسجل السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 213 مليون سهم، بتنفيذ 53 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 40 سهمًا، وتراجع 86 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 68سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 2.3 تريليون جنيه.
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