عاجل.. البورصة ترتفع 2% فى أول رد فعل على تحريك سعر الصرف بالبنوك

MENAFN - Al-Borsa News) حقق مؤشر البورصة الرئيسى قمة تاريخية جديدة فى أول نصف ساعة بجلسة تعاملات اليوم الأربعاء صاعدًا 2%، ليخترق مستوى 31400 نقطة، فى أول رد فعل على قرارات البنك المركزى بالاجتماع الاستثنائى للجنة السياسة النقدية والتى تبعها ارتفاع قوى فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك.

فيما انخفض مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7430 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10543نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.3% ليصل لمستوى 38967 نقطة.

موضوعات“طلعت مصطفى” توقع الاتفاق النهائي لشراء أرض“مدينة بنان” بالسعودية “المشاط”: تطوير أطر التعاون مع“التمويل الدولية” لإتاحة فرص للقطاع الخاص البنك الأهلى يطرح شهادة ثلاثية بفائدة 30% متناقصة

وسجل السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 213 مليون سهم، بتنفيذ 53 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 40 سهمًا، وتراجع 86 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 68سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 2.3 تريليون جنيه.