إي فاينانس تبيع 115.6 ألف سهم خزينة

MENAFN - Al-Borsa News) باعت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، 115.62 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، توزيعات نقدية بقيمة 19 قرشًا للمساهمين عن أرباح العام الماضي.

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وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 56.4% خلال العام الماضي، لتصل 1.267 مليار جنيه، مقارنة بربح 809.7 مليون جنيه في العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.64 مليار جنيه في 2022.

وكان قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة بنسبة 2%.

وأضاف سرحان، في مقابلة مع“العربية Business”، أن الصندوق رفع حصته عبر الشراء من الأسهم المدرجة في البورصة المصرية.

ويستحوذ الصندوق السيادي السعودي على 25% من شركة“إي فاينانس”.