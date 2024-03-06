تويوتا موتور تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار في البرازيل بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، عزمها استثمار نحو 2.2 مليار دولار في البرازيل بحلول عام 2030؛ لإنتاج سيارات هجينة جديدة.

وأفادت الشركة – في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأربعاء – بأنها تخطط لإنتاج موديلات هجينة جديدة في ولاية ساو باولو، وهي مركبات مزودة بمحركات يمكن أن تعمل بالبنزين والإيثانول، بالإضافة إلى محرك كهربائي، فيما من المتوقع أن يوفر الاستثمار الجديد 2000 فرصة عمل محليا.

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جدير بالذكر أن الحكومة البرازيلية تمنح معاملة تفضيلية لشركات صناعة السيارات التي تنتج مركبات صديقة للبيئة، فيما أعلنت شركات صناعة السيارات الأخرى بما في ذلك فولكس فاجن وجنرال موتورز وهيونداي موتور عن خطط استثمارية واسعة النطاق في البرازيل.