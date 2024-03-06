تويوتا موتور تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار في البرازيل بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، عزمها استثمار نحو 2.2 مليار دولار في البرازيل بحلول عام 2030؛ لإنتاج سيارات هجينة جديدة.
وأفادت الشركة – في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأربعاء – بأنها تخطط لإنتاج موديلات هجينة جديدة في ولاية ساو باولو، وهي مركبات مزودة بمحركات يمكن أن تعمل بالبنزين والإيثانول، بالإضافة إلى محرك كهربائي، فيما من المتوقع أن يوفر الاستثمار الجديد 2000 فرصة عمل محليا.
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جدير بالذكر أن الحكومة البرازيلية تمنح معاملة تفضيلية لشركات صناعة السيارات التي تنتج مركبات صديقة للبيئة، فيما أعلنت شركات صناعة السيارات الأخرى بما في ذلك فولكس فاجن وجنرال موتورز وهيونداي موتور عن خطط استثمارية واسعة النطاق في البرازيل.
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