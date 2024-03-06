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المركزي الصيني: يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف

3/6/2024 4:32:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال” بان جونجشنج” محافظ بنك الشعب الصيني، إنه يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بشكل أكبر، متعهداً بدعم أسعار المستهلكين على نحو معتدل عبر أدوات السياسة النقدية.

وأوضح“جونجشنج” في كلمته خلال مؤتمر صحفي الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية للبرلمان الصيني، أن هذا المقترح يعد جزءاً من تعديلات السياسة الاقتصادية الأوسع للبلاد حتى تتمكن الصين من الوصول لمعدل النمو المستهدف عند 5% هذا العام.

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وأضاف أن خطط إصدار سندات خاصة طويلة الأجل للمشاريع الكبرى سوف تساعد أيضاً على تحقيق هذا الهدف، بجانب الالتزام بعجز مالي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثارت مستهدفات النمو الاقتصادي الصيني التي أشار إليها تقرير عمل حكومي صدر أمس، تساؤلات حول كيفية تحقيق الصين نمواً بنحو 5% لعام آخر في 2024، بعدما ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 5.2% في العام السابق.


المصدر:

MENAFN06032024000202011048ID1107941474

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