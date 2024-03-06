المركزي الصيني: يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال” بان جونجشنج” محافظ بنك الشعب الصيني، إنه يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بشكل أكبر، متعهداً بدعم أسعار المستهلكين على نحو معتدل عبر أدوات السياسة النقدية.
وأوضح“جونجشنج” في كلمته خلال مؤتمر صحفي الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية للبرلمان الصيني، أن هذا المقترح يعد جزءاً من تعديلات السياسة الاقتصادية الأوسع للبلاد حتى تتمكن الصين من الوصول لمعدل النمو المستهدف عند 5% هذا العام.
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وأضاف أن خطط إصدار سندات خاصة طويلة الأجل للمشاريع الكبرى سوف تساعد أيضاً على تحقيق هذا الهدف، بجانب الالتزام بعجز مالي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأثارت مستهدفات النمو الاقتصادي الصيني التي أشار إليها تقرير عمل حكومي صدر أمس، تساؤلات حول كيفية تحقيق الصين نمواً بنحو 5% لعام آخر في 2024، بعدما ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 5.2% في العام السابق.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107941474
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