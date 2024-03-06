الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية تتراجع للشهر الثاني في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في فبراير؛ حيث عوض انخفاض قيمة التحويل للأصول غير الدولارية زيادة أرباح الاستثمار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” اليوم الأربعاء – أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 415.73 مليار دولار أمريكي حتى نهاية فبراير، بانخفاض 30 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، بعد انخفاض 4.39 مليارات دولار في ديسمبر.

موضوعاتالهند تطلب من المصافي الحكومية شراء بعض واردات النفط بالروبية المركزي الصيني: يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف “تويوتا موتور” تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار في البرازيل بحلول 2030

وأوضح بنك كوريا المركزي أن صعود الدولار الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للحيازات المقومة بعملات أخرى، مما أدى إلى تقويض ارتفاع مكاسب الاستثمار.

وأضاف إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وأوضاع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.

وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 369.52 مليار دولار حتى نهاية فبراير، بزيادة 830 مليون دولار عن نفس الفترة من شهر يناير.

وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.9% من الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع 21.81 مليار دولار في نهاية فبراير، بانخفاض 970 مليون دولار بعد مرور شهر.