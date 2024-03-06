الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية تتراجع للشهر الثاني في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في فبراير؛ حيث عوض انخفاض قيمة التحويل للأصول غير الدولارية زيادة أرباح الاستثمار.
وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” اليوم الأربعاء – أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 415.73 مليار دولار أمريكي حتى نهاية فبراير، بانخفاض 30 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، بعد انخفاض 4.39 مليارات دولار في ديسمبر.
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وأوضح بنك كوريا المركزي أن صعود الدولار الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للحيازات المقومة بعملات أخرى، مما أدى إلى تقويض ارتفاع مكاسب الاستثمار.
وأضاف إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وأوضاع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.
وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 369.52 مليار دولار حتى نهاية فبراير، بزيادة 830 مليون دولار عن نفس الفترة من شهر يناير.
وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.9% من الاحتياطيات الأجنبية.
وبلغت قيمة الودائع 21.81 مليار دولار في نهاية فبراير، بانخفاض 970 مليون دولار بعد مرور شهر.
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