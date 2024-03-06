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التنمية الصناعية: الروبيكي جديرة بالتواجد في مصاف المدن المتخصصة عالميًا

3/6/2024 4:32:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مدينة الجلود بالروبيكي جديرة بالتواجد في مصاف المدن المتخصصة العالمية، بما تملكه من مقومات تصنيعية وموارد بشرية خبيرة ومؤهلة.

وأشارت إلى اتخاذ الهيئة خطوات جادة نحو تنفيذ التوجيهات للارتقاء بقطاع صناعة ودباغة الجلود للنهوض به وتطويره، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من الجلود، وبما يحقق المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل.

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جاء ذلك خلال زيارتها لمدينة الروبيكي للجلود للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بموقف المشروعات داخل المدينة وتفقد عدد من خطوط الإنتاج والمباني الخدمية، وكذلك متابعة تقدم أعمال مشروع توسعة محطة المعالجة والرفع لخدمة المدينة والتعرف على الموقف التنفيذي لها.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع بدء تفعيل ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022.

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