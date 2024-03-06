التنمية الصناعية: الروبيكي جديرة بالتواجد في مصاف المدن المتخصصة عالميًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مدينة الجلود بالروبيكي جديرة بالتواجد في مصاف المدن المتخصصة العالمية، بما تملكه من مقومات تصنيعية وموارد بشرية خبيرة ومؤهلة.
وأشارت إلى اتخاذ الهيئة خطوات جادة نحو تنفيذ التوجيهات للارتقاء بقطاع صناعة ودباغة الجلود للنهوض به وتطويره، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من الجلود، وبما يحقق المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل.
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جاء ذلك خلال زيارتها لمدينة الروبيكي للجلود للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بموقف المشروعات داخل المدينة وتفقد عدد من خطوط الإنتاج والمباني الخدمية، وكذلك متابعة تقدم أعمال مشروع توسعة محطة المعالجة والرفع لخدمة المدينة والتعرف على الموقف التنفيذي لها.
وتأتي الزيارة بالتزامن مع بدء تفعيل ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022.
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