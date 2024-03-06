Wednesday, 06 March 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند تطلب من المصافي الحكومية شراء بعض واردات النفط بالروبية

3/6/2024 4:32:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر 3 مسؤولين تنفيذيين في مصافي لتكرير النفط أن بنك الاحتياطي الهندي طلب من شركات التكرير الكبرى المملوكة للدولة بالبلاد الضغط على الموردي من دول الخليج العربي لقبول 10% على الأقل من مدفوعات النفط بالروبية خلال السنة المالية المقبلة.

أضاف المسؤولون التنفيذيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لحساسية الموضوع، أن هذا الإجراء يستهدف تعزيز عملة الهند في التجارة الدولية والحد من الاعتماد على الدولار الأميركي. أشاروا إلى أن الحكومة يساورها القلق من أن الطلب الهندي المزدهر على الطاقة سيضع ضغطاً سيسفر عن هبوط سعر صرف الروبية، وتريد أيضاً الاستفادة من النمو في الاستهلاك لخدمة مصالحها الخاصة.

موضوعات متعلقة الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية تتراجع للشهر الثاني في فبراير المركزي الصيني: يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف “تويوتا موتور” تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار في البرازيل بحلول 2030 موردور النفط يرفضون طلب الهند

أوضح المسؤولون التنفيذيون أن المصافي الثلاث -“إنديان أويل” (Indian Oil) و”بهارات بتروليوم” (Bharat Petroleum) و”هندوستان بتروليوم” (Hindustan Petroleum)- اتصلت بالفعل بمصدري النفط بشأن هذا الموضوع، لكن الموردين يرفضون بسبب مخاطر العملة ورسوم التحويل. وقالوا إن البنك المركزي طلب من المصافي الهندية تحمل جزء من رسوم معاملات العملة، لكنهم يعارضون أيضاً الفكرة على أساس أنها ستؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح.

لم يكن متحدث باسم بنك الاحتياطي الهندي متاحاً في حينه للتعليق على الموضوع، بينما لم يرد موظفو اتصال المصافي الثلاث على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق بهذا الصدد.

تعد الهند ثالث أكبر مستورد للخام على مستوى العالم ومن المتوقع أن تكون المحرك الرئيسي لنمو الاستهلاك العالمي خلال العقد الحالي. تجري الغالبية العظمى من معاملات النفط العالمية بالدولار الأميركي، رغم أن الصين حققت بعض النجاح في استخدام اليوان أكثر لدفع ثمن الواردات.

سددت شركة“إنديان أويل”جزئياً لشركة أبوظبي الوطنية للنفط مقابل شحنة مليون برميل من النفط الخام بعملة الروبية خلال أغسطس الماضي. رغم ذلك، لم تتم أي معاملات بهذه العملة منذ ذلك الوقت. استخدمت كذلك مصافي التكرير بالبلاد عملات أخرى -من بينها الدراهم الإماراتي- لسداد ثمن النفط الروسي.


المصدر:

MENAFN06032024000202011048ID1107941470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث