الهند تطلب من المصافي الحكومية شراء بعض واردات النفط بالروبية

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر 3 مسؤولين تنفيذيين في مصافي لتكرير النفط أن بنك الاحتياطي الهندي طلب من شركات التكرير الكبرى المملوكة للدولة بالبلاد الضغط على الموردي من دول الخليج العربي لقبول 10% على الأقل من مدفوعات النفط بالروبية خلال السنة المالية المقبلة.

أضاف المسؤولون التنفيذيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لحساسية الموضوع، أن هذا الإجراء يستهدف تعزيز عملة الهند في التجارة الدولية والحد من الاعتماد على الدولار الأميركي. أشاروا إلى أن الحكومة يساورها القلق من أن الطلب الهندي المزدهر على الطاقة سيضع ضغطاً سيسفر عن هبوط سعر صرف الروبية، وتريد أيضاً الاستفادة من النمو في الاستهلاك لخدمة مصالحها الخاصة.

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أوضح المسؤولون التنفيذيون أن المصافي الثلاث -“إنديان أويل” (Indian Oil) و”بهارات بتروليوم” (Bharat Petroleum) و”هندوستان بتروليوم” (Hindustan Petroleum)- اتصلت بالفعل بمصدري النفط بشأن هذا الموضوع، لكن الموردين يرفضون بسبب مخاطر العملة ورسوم التحويل. وقالوا إن البنك المركزي طلب من المصافي الهندية تحمل جزء من رسوم معاملات العملة، لكنهم يعارضون أيضاً الفكرة على أساس أنها ستؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح.

لم يكن متحدث باسم بنك الاحتياطي الهندي متاحاً في حينه للتعليق على الموضوع، بينما لم يرد موظفو اتصال المصافي الثلاث على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق بهذا الصدد.

تعد الهند ثالث أكبر مستورد للخام على مستوى العالم ومن المتوقع أن تكون المحرك الرئيسي لنمو الاستهلاك العالمي خلال العقد الحالي. تجري الغالبية العظمى من معاملات النفط العالمية بالدولار الأميركي، رغم أن الصين حققت بعض النجاح في استخدام اليوان أكثر لدفع ثمن الواردات.

سددت شركة“إنديان أويل”جزئياً لشركة أبوظبي الوطنية للنفط مقابل شحنة مليون برميل من النفط الخام بعملة الروبية خلال أغسطس الماضي. رغم ذلك، لم تتم أي معاملات بهذه العملة منذ ذلك الوقت. استخدمت كذلك مصافي التكرير بالبلاد عملات أخرى -من بينها الدراهم الإماراتي- لسداد ثمن النفط الروسي.





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