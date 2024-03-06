أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم
التاريخ
3/6/2024 4:29:24 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لليوم الأربعاء كما يلي:
الدولار: 3.59 شيقل
الدينار الاردني: 5.06 شيقل
اليورو: 3.90 شيقل
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