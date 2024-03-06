المفتي يدعو المواطنين إلى تحري هلال رمضان بعد غروب شمس الأحد المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN– دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، بعد غروب شمس يوم الأحد المقبل.

وحث المفتي في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال بالأرقام التالية:- 02-6260042، 02-6260102، 0599-111984، 0505-748584، والفاكس: 6262495-02.

وأشار إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان.



