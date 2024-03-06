مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت يفوز بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- فاز مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت بجائزة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للمحتوى الرقمي العربي لعام 2024، وذلك عن مشروع منصة أفق التعلمية.

وجاء تتويج مركز التعليم المستمر إثر مشاركته في مسابقة ترشح فيها العشرات من المتنافسين الذين ينتمون إلى 18 دولة عربية، إذ تمكن المركز من الفوز بفضل ابتكاره لمنصة "أفق" التفاعلية التي تهدف إلى تنمية قدرات الطلبة على إنتاج المعرفة، وتعزيز مهاراتهم الحياتية، وتشكيل أفكار مبتكرة تستجيب لتحديات العالم الحقيقي، ضمن مسارات تعلمية تتجاوز النماذج التقليدية وتدمج بين أنماط متعددة للتعلم.

وقال مدير المركز أسامة الميمي، إن هذه المنصة تجمع الطلبة والمعلمين والمختصين التربويين في مجتمع معرفي نشط، لتبادل الأفكار وتطوير المعارف والمهارات من خلال ثلاثة نماذج تعلمية متكاملة هي: لبنات التعلم، واللبنات المستقلة، ومشاريع التعلم.

ووصفت لجنة التحكيم هذه المنصة بأنها "مبتكرة وتوفر استجابة حقيقية لأنماط التعلم المتعددة والتفضيلات الذهنية الموجودة بين مجتمع المتعلمين، وتُظهر توجها جادا نحو تغيير أساليب تقديم المعرفة، ليتجاوز الطلبة مرحلة استهلاك المعرفة إلى إنتاجها".

وتدمج منصة أفق التفاعلية بين إنتاج المعرفة وتنمية مهارات الطلبة الحياتية وروح المواطنة والتفكير الناقد، بحيث يصبح التعلم جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ويصبح الطالب شريكاً ومشاركاً نشطاً في رحلة تعلمية حيث البحث والاستكشاف والتجربة والتأمل والانخراط في مهمات حقيقية ذات صلة بالعالم الحقيقي.

وتقدم المنصة ثلاثة نماذج تعلمية رئيسية هي: الأول: نموذج لبنات التعلم وهي تصاميم تعلم يتم توفيرها لمعلمي المدرسة لتنفيذها في السياق الصفي. الثاني: نموذج لبنات التعلم المستقلة وهي مواد تعلم عبر الإنترنت للطلبة، لتعلمها عبر جلسات تعلم متزامنة وغير متزامنة. النموذج الثالث هو نموذج مشاريع التعلم (LPs) وهي مشاريع مصممة للطلبة كجزء من أنشطتهم الإضافية. تعزز النماذج الثلاثة قدرات الطلبة على إنتاج المعرفة وتعزيز المهارات الحياتية.

وجرت مراسم تسليم الجائزة في العاصمة اللبنانية بيروت خلال انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 في الفترة الممتدة بين 5-7 أذار/مارس الجاري.