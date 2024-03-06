مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت يفوز بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- فاز مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت بجائزة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للمحتوى الرقمي العربي لعام 2024، وذلك عن مشروع منصة أفق التعلمية.
وجاء تتويج مركز التعليم المستمر إثر مشاركته في مسابقة ترشح فيها العشرات من المتنافسين الذين ينتمون إلى 18 دولة عربية، إذ تمكن المركز من الفوز بفضل ابتكاره لمنصة "أفق" التفاعلية التي تهدف إلى تنمية قدرات الطلبة على إنتاج المعرفة، وتعزيز مهاراتهم الحياتية، وتشكيل أفكار مبتكرة تستجيب لتحديات العالم الحقيقي، ضمن مسارات تعلمية تتجاوز النماذج التقليدية وتدمج بين أنماط متعددة للتعلم.
وقال مدير المركز أسامة الميمي، إن هذه المنصة تجمع الطلبة والمعلمين والمختصين التربويين في مجتمع معرفي نشط، لتبادل الأفكار وتطوير المعارف والمهارات من خلال ثلاثة نماذج تعلمية متكاملة هي: لبنات التعلم، واللبنات المستقلة، ومشاريع التعلم.
ووصفت لجنة التحكيم هذه المنصة بأنها "مبتكرة وتوفر استجابة حقيقية لأنماط التعلم المتعددة والتفضيلات الذهنية الموجودة بين مجتمع المتعلمين، وتُظهر توجها جادا نحو تغيير أساليب تقديم المعرفة، ليتجاوز الطلبة مرحلة استهلاك المعرفة إلى إنتاجها".
وتدمج منصة أفق التفاعلية بين إنتاج المعرفة وتنمية مهارات الطلبة الحياتية وروح المواطنة والتفكير الناقد، بحيث يصبح التعلم جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ويصبح الطالب شريكاً ومشاركاً نشطاً في رحلة تعلمية حيث البحث والاستكشاف والتجربة والتأمل والانخراط في مهمات حقيقية ذات صلة بالعالم الحقيقي.
وتقدم المنصة ثلاثة نماذج تعلمية رئيسية هي: الأول: نموذج لبنات التعلم وهي تصاميم تعلم يتم توفيرها لمعلمي المدرسة لتنفيذها في السياق الصفي. الثاني: نموذج لبنات التعلم المستقلة وهي مواد تعلم عبر الإنترنت للطلبة، لتعلمها عبر جلسات تعلم متزامنة وغير متزامنة. النموذج الثالث هو نموذج مشاريع التعلم (LPs) وهي مشاريع مصممة للطلبة كجزء من أنشطتهم الإضافية. تعزز النماذج الثلاثة قدرات الطلبة على إنتاج المعرفة وتعزيز المهارات الحياتية.
وجرت مراسم تسليم الجائزة في العاصمة اللبنانية بيروت خلال انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 في الفترة الممتدة بين 5-7 أذار/مارس الجاري.
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