واشنطن والوسطاء يعرضون وقفة قصيرة لاطلاق النار تمهيدا لوقف شامل

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة /PNN / عرضت الولايات المتحدة والوسطاء على إسرائيل "وقفة قصيرة" في القتال لكسب الوقت وبالتالي التوصل إلى وقف أكبر لإطلاق النار، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء). وبحسب التقرير، ويأمل الوسطاء في إقناع إسرائيل بالسماح بهدنة إنسانية من أجل زيادة المساعدات، خاصة إلى شمال قطاع غزة.
وبحسب شبكة "العربية" السعودية، فإن الوسطاء يحاولون الحصول "على أقل تقدير" على مهلة إنسانية في الأسبوع الأول من شهر رمضان.
كما أفادت العربية أن الوسطاء يريدون زيادة المساعدات حتى قبل بداية شهر رمضان.
وفي الوقت نفسه، قالت حماس الليلة إنها ستواصل المفاوضات عبر وسطاء حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
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