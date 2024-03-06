واشنطن والوسطاء يعرضون وقفة قصيرة لاطلاق النار تمهيدا لوقف شامل

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة /PNN / عرضت الولايات المتحدة والوسطاء على إسرائيل "وقفة قصيرة" في القتال لكسب الوقت وبالتالي التوصل إلى وقف أكبر لإطلاق النار، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء). وبحسب التقرير، ويأمل الوسطاء في إقناع إسرائيل بالسماح بهدنة إنسانية من أجل زيادة المساعدات، خاصة إلى شمال قطاع غزة.

وبحسب شبكة "العربية" السعودية، فإن الوسطاء يحاولون الحصول "على أقل تقدير" على مهلة إنسانية في الأسبوع الأول من شهر رمضان.



كما أفادت العربية أن الوسطاء يريدون زيادة المساعدات حتى قبل بداية شهر رمضان.



وفي الوقت نفسه، قالت حماس الليلة إنها ستواصل المفاوضات عبر وسطاء حتى يتم التوصل إلى اتفاق.